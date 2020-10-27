5G: Слухи: В Италии готовятся начать зачистку от Huawei?

27.10.2020, MForum.ru

Пока что речь идет о слухах, но они не лишены оснований. Посудите сами, новости о все новых контрактах, заключаемых с Ericsson и Nokia поступают из самых разных европейских стран. И если ранее тот или иной оператор строил свои сети 2G/3G/4G на базе решений Huawei, то свеженькие контракты на развертывание 5G зачастую сопровождаются свопом и оборудования прежних поколений. На фоне таких новостей слухи о том, что правительство Италии наложило вето на сделку между Huawei и компанией Fastweb, выглядят вполне правдоподобно. Тем более, что распространило их агентство Reuters.

Сделка подразумевала, что Huawei поставит решение ядра сети 5G для Fastweb (итальянского подразделения Swisscom).

Как тут не вспомнить о вояже по европейским странам, который предпринял в сентябре 2020 года госсекретарь США Майк Помпео? Похоже, визит оказался вполне результативным и даже самые "непонятливые" начали пристраиваться к вдохновляемой из США борьбе с китайским драконом.

Безусловно все обставляется по-европейски цивильно. Правительство Италии вовсе не запретило покупать китайское 5G, но попросила оператора диверсифицировать список поставщиков. И поскольку Fastweb уже выбрала Huawei эксклюзивным поставщиком решения ядра сети 5G для Италии, теперь оператору придется покрутиться. Впрочем, думать о рисках контрактования с Huawei нужно было раньше.

В целом Италия, в отличие от того же Объединенного Королевства или Швеции, не заявляла о каком-то отказе от покупок китайского оборудования. Тем не менее, хочется верить в правдивость слухов о том, что в Риме де-факто решили быть поближе к блоку стран, придерживающихся американской позиции в отношении декитаизации сделок в области 5G.

В отрасли зреет понимание изменившихся правил игры. В частности, Telecom Italia (TIM) еще в июле 2020 года исключила Huawei из числа вендоров, приглашенных на тендер в рамках которого идет выбор решения для ядра сети 5G. Другие операторы Италии, опять же по слухам, ввели в свои сделки с Huawei в области 5G специальные оговорки, которые позволяют им отказаться от своих обязательств в случае, если Рим того потребует.

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теги: 5G пятое поколение Италия Fastweb Huawei геополитика