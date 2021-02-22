5G: Оператор du, ОАЭ выбрал Ericsson поставщиком 5G RAN

MForum.ru
22.02.2021,
Оператор du, ОАЭ выбрал Ericsson поставщиком 5G RAN. В рамках развертывания сети 5G для оператора du, ОАЭ, будет обеспечена поддержка таких функциональностей сети 5G, как eMBB, FWA, massive IoT, URLL и новые приложения.
Photo by Marc Deriaz on Unsplash
Ранее оператор du объявлял о запуске сети 5G в ОАЭ в 2018 года в режиме ограниченного доступа. Услуги мобильного доступа 5G были запущены du в июле 2019 года. В октябре 2019 года сообщалось о выборе компании Huawei партнером в развертывании сети 5G.
Развитие сети 5G в 2021 году будет включать внедрение основанного на ИИ решения Ericsson по оптимизации сети.
В ОАЭ также действует сеть 5G компании Etisalat UAE. Она запущена в сентябре 2019 года в диапазоне 3.5 ГГц. По неподтвержденной информации у компании 100 МГц в диапазоне 3.5 ГГц.
Всего, по данным компании Ericsson, она заключила 127 коммерческих соглашений на поставку решений 5G из которых 74 публично анонсированы. На базе решений 5G Ericsson уже построено 79 сетей 5G в 40 странах.
Источник: ericsson.com
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теги: телеком пятое поколение контракты Объединенные Арабские Эмираты Ericsson du 5G
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