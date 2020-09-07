5G: Samsung выиграл контракт Verizon почти на $7 млрд

07.09.2020, MForum.ru

Samsung стал бенефициаром в войне Трампа против китайских телеком-вендоров. Заключен гигантский рамочный контракт Verizon и южнокорейской компании Samsung на сумму $6.6 млрд.

Не сказать, чтобы до этого Samsung был заметным участником рынка поставщиков решений 5G. Экспертиза этой компании в радиооборудовании и в решениях ядра сети 5G существенно меньше, чем у Ericsson, Huawei и Nokia. Я знаю лишь с десяток операторов, которые выбрали Samsung одним из поставщиков решений 5G, тогда как у Ericsson чуть не на порядок больше таких контрактов. Впрочем, контракты, заключенные Samsung - весьма вкусные, чуть не все заказчики, это операторы из стран, откуда выставили китайских вендоров: США, Австралия, Канада, Новая Зеландия. В целом создается впечатление, что США и союзники, действуя скоординированно, спешно "лепят" из Samsung третьего поставщика решений инфраструктуры 5G, чтобы меньше зависеть от европейских вендоров - Ericsson и Nokia.

Если отставить в сторону геополитические мотивы, то почему в Verizon выбрали именно Samsung?

Во-первых, Samsung не выбран эксклюзивным поставщиком, в Verizon работали и планируют работать также с решениями Ericsson и Nokia.

Во-вторых, не будь Huawei и ZTE удалены с рынка США, контракт мог бы достаться и другому поставщику.

В-третьих, Samsung, уверен, предложил американскому оператору не просто хорошие, а очень интересные условия контракта. Американский и индийский рынок - самые привлекательные рынки для южнокорейского оператора, в условиях, когда для него жизненно важно наращивать долю рынка, эти рынки он не может позволить себе проиграть кому-либо.

Справится ли Samsung c таким контрактом? Вряд ли можно сомневаться в обратном. Все же домашний рынок, где решения Samsung были задействованы при построении сетей SK Telecom и KT Corp., дал компании неплохие возможности дорабатывать свое решение. В этом корейской компании помогает и собственная разработка и производства чипов, в том числе, чипов для базовых станций. А также производство терминалов - понятно, что имея в одном кармане и производство терминалов и производство сетевой инфраструктуры, можно добиться близкой к идеальной совместимости.

С контрактом Verizon-Samsung связана и некоторая дополнительная интрига. В Samsung понимают, что прямая конкуренция с традиционными вендорами, такими, как Ericsson и Nokia - дело исключительно сложное. И потому пытаются найти обходной путь к сердцам заказчиков. В 2020 году этот путь - это Open RAN, а Samsung является участником данной инициативы. Будет ли поставляемое оборудование 5G Samsung соответствовать идеологии Open RAN? Сейчас ответить на этот вопрос сложно, но вряд ли компания уже располагает такой возможностью. Здесь многое будет зависеть от планов Verizon, которая только что изрядно раскошелилась на покупку частот 3.5 ГГц. Если оператор намеревается строить сети 5G быстро и масштабно, что весьма вероятно, то вряд ли он сможет ожидать, пока Samsung будет готов с Open RAN.

теги: 5G пятое поколение контракты Verizon Samsung

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