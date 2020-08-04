5G: Dish выбрал облачную платформу VMware для своей сети 5G

MForum.ru
04.08.2020,
Dish Networks на прошлой неделе заявила о выборе облачной платформы VMware Inc. для построения своей сети 5G.
Dish планирует запустить собственную сеть сотовой связи и мобильного интернет-доступа 5G в 2023 году. Компания собирается идти революционным путем, - развернуть решение на базе подходов Open RAN, а не на базе комплексного решения одного из традиционных вендоров.
Концепция Open RAN, в частности, подразумевает, что сетевые функциональности реализуются в облаке, что обеспечивает гибкость при добавлении новых функциональностей, а также сокращает использование физического оборудования. Ожидается, что обращение к этому подходу позволит Dish снизить необходимые затраты на развертывание и эксплуатацию сети, а также позволит компании избежать классического для современного телекома "залочивания" на конкретных поставщиков оборудования.
Dish располагает значительным набором неиспользуемых компанией частот, общая стоимость которых оценивается суммой на уровне $20 млрд. Компания также подписала договор о партнерстве с японской компанией Fujitsu на поставку 5G RAN и рядом других американских компаний, включая Altiostar и Mavenir на поставку ПО Open RAN, решения которых также планируется использовать при развертывании сети 5G.
Open RAN пока что вряд ли можно признавать зрелой технологией. Этим объясняется то, что пока что из числа крупных операторов, ее использует только Rakuten, Япония в сети 4G/LTE. Тем не менее, интерес к этой технологии высокий, в частности, ее тестирование сейчас ведут Vodafone и Telefonica.
В рамках соглашения с FCC, Dish взяла на себя обязательства развернуть услуги 5G к июню 2023 года с охватом не менее 70% населения США, в противном случае, компании придется заплатить штраф в размере $2.2 млрд.
Источник: reuters.com
Больше информации о 5G в разных странах можно посмотреть на MForum.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: США 5G пятое поколение Dish VMware контракты Open RAN
Публикации по теме:
09.07. [Новости компаний] Open RAN: Nokia попытается выжить и победить за счет разворота в Open RAN / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Выделенные сети: AT&T и Accenture обеспечат услугами частной сети нефтяников Луизианы / MForum.ru
02.07. [Новости компаний] 5G: Австралийская Telstra наращивает покрытие сети 5G 3.5 ГГц и строит планы на миллиметровый диапазон / MForum.ru
02.07. [Новости компаний] 5G: Dish Networks выбрала поставщиков. И это не вендор "большой тройки" / MForum.ru
11.06. [Новости компаний] Open RAN: Ericsson все еще не готов к идеям Open RAN / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11 / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Смартфон Gionee с АКБ 10000 мАч замечен в TENAA / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru