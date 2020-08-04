5G: Dish выбрал облачную платформу VMware для своей сети 5G

MForum.ru

5G: Dish выбрал облачную платформу VMware для своей сети 5G

04.08.2020, MForum.ru

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Dish Networks на прошлой неделе заявила о выборе облачной платформы VMware Inc. для построения своей сети 5G.

Dish планирует запустить собственную сеть сотовой связи и мобильного интернет-доступа 5G в 2023 году. Компания собирается идти революционным путем, - развернуть решение на базе подходов Open RAN, а не на базе комплексного решения одного из традиционных вендоров.

Концепция Open RAN, в частности, подразумевает, что сетевые функциональности реализуются в облаке, что обеспечивает гибкость при добавлении новых функциональностей, а также сокращает использование физического оборудования. Ожидается, что обращение к этому подходу позволит Dish снизить необходимые затраты на развертывание и эксплуатацию сети, а также позволит компании избежать классического для современного телекома "залочивания" на конкретных поставщиков оборудования.

Dish располагает значительным набором неиспользуемых компанией частот, общая стоимость которых оценивается суммой на уровне $20 млрд. Компания также подписала договор о партнерстве с японской компанией Fujitsu на поставку 5G RAN и рядом других американских компаний, включая Altiostar и Mavenir на поставку ПО Open RAN, решения которых также планируется использовать при развертывании сети 5G.

Open RAN пока что вряд ли можно признавать зрелой технологией. Этим объясняется то, что пока что из числа крупных операторов, ее использует только Rakuten, Япония в сети 4G/LTE. Тем не менее, интерес к этой технологии высокий, в частности, ее тестирование сейчас ведут Vodafone и Telefonica.

В рамках соглашения с FCC, Dish взяла на себя обязательства развернуть услуги 5G к июню 2023 года с охватом не менее 70% населения США, в противном случае, компании придется заплатить штраф в размере $2.2 млрд.

Источник: reuters.com

Больше информации о 5G в разных странах можно посмотреть на MForum. 

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теги: США 5G пятое поколение Dish VMware контракты Open RAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

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