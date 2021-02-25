5G: Nokia получила контракт 5G от филиппинской Globe Telecom

25.02.2021, MForum.ru

Nokia подписала соглашение на 3 года на проведение апгрейда сети 4G/LTE компании Globe Telecom до 5G. В рамках этого соглашения, технология 5G будет развернута более, чем на тысяче площадок.

Nokia обеспечит поставку решений из линейки AirScale и услуг для развертывания радиоподсистемы, включая базовые станции 5G и другие оборудование. В частности, оператор планирует использовать AirScale Massive MIMO решения.

Сеть 5G Globe Telecom запущена в июне 2019 года в диапазоне 3.5 ГГц, в коммерческую эксплуатацию ее ввели 31 октября 2019 года. На конец 2020 года покрытие 5G Globe Telecom можно было встретить в 17 городах страны. Планируется расширять сеть 5G в районах, где трафик наиболее востребован, также планируется дальнейшее расширение сети 4G/LTE оператора. В рамках проекта с Nokia, покрытие 5G появится также на втором и третьем по величине островах Филиппин - на Минданао и Висайи. Как ожидается, работы начнутся в 2q2021 и завершатся в 2023 году.

Nokia давно сотрудничает с Globe Telecom. Вендор из Финляндии поставляет беспроводные решения, решения в области IP, оптической и фиксированной сетей связи и соответствующие услуги.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: телеком пятое поколение контракты Филиппины Nokia 5G