5G: Тайвань выбрал сторону в конфликте США и Китая

MForum.ru

5G: Тайвань выбрал сторону в конфликте США и Китая

26.08.2020, MForum.ru

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Несмотря на то, что в Китае считают Тайвань своим задним двором, в Тайпее выбрали, с кем они пойдут в 5G. И это не Huawei и ZTE.

Ничего особенно нового, здесь и до этого смотрели в сторону Ericsson и Nokia, и контракты заключали соответствующие. Но теперь все официально.

Тайбэйское экономическое и культурное представительство (TECRO) и Американский институт на Тайване (AIT), который по-сути играет роль посольства, опубликовали совместное заявление о безопасности 5G в котором говорится о неких ненадежных поставщиках. И, чтобы не было сомнений о ком это, заявляется: “Чистый путь 5G это комплексный подход к коммуникациям, подразумевающий, что при построении системы связи не используется какое-либо оборудование для передачи, управления, вычислений или хранения данных, полученное от проблемных, ненадежных IT-поставщиков, таких как Huawei и ZTE. ... Мы рады, что Тайвань является участником инициативы “Чистый путь 5G”.

Как отличать надежного от ненадежного, спросите вы? Для этого создана методичка:

1. Подлежат ли поставщики сетевого оборудования и программного обеспечения контролю со стороны правительства иностранного государства без независимого судебного надзора;

2. Финансируются ли поставщики сетевого оборудования и программного обеспечения открыто и прозрачно с использованием стандартных передовых практик в закупках, инвестициях и заключении договоров;

3. Поставщиков сетевого оборудования и программного обеспечения характеризуются прозрачной структурой собственности, партнерских отношений и корпоративного управления;

4. Являются ли поставщики сетевого оборудования и программного обеспечения примером приверженности инновациям и уважению прав интеллектуальной собственности.

Очень смело, даже дерзко. Обычно в Китае крайне болезненно реагируют на куда меньшие эскапады Тайваня. Весьма сомнительно, чтобы на этот раз Китай молча проглотил очередную (после отказа TSMC поставлять чипы Huawei) горькую пилюлю. В Тайпее что-то знают?

На фоне все более отражающей интересы Китая политики России, тайваньцы выглядят настоящими молодцами.

Источник: telecoms.com

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теги: Тайвань 5G пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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