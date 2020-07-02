5G: Dish Networks выбрала поставщиков. И это не вендор "большой тройки"

02.07.2020, MForum.ru

Компания Dish Network, США, подписала два контракта с вендорами в рамках реализации своих планов по построению с нуля сети 5G в США. Выбор сделан не типичный, компания закупит радиоподсистему 5G у Fujitsu, а Altiostar станет вторым поставщиком решений ПО open RAN.

Fujitsu обеспечит поставку низкочастотных трехдиапазонных базовых станций 5G низкого диапазона частот и двухдиапазонных базовых станций среднего диапазона частот.

С Altiostar заключено долгосрочное соглашение на использование нативно-облачного ПО open RAN, которое дополнит ранее заключенное соглашение с Mavenir.

Источник: mobileworldlive.com

Не самое типичное решение. До сих пор единственным известным мне оператором, который планировал закупки решения 5G Fujitsu был NTT DoCoMo. Нет ничего удивительного в контракте с местным вендором на японском рынке. Американская Dish - совсем иное дело. В США решили подстраховаться на случай возможных проблем с Ericsson/Nokia и заодно поддержать верного союзника, который дисциплинированно отказался от закупок решений у Huawei, стоило в США попросить об этом союзников?

Список всех запущенных сетей 5G в мире

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