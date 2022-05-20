Пятое поколение: Канада уберет Huawei и ZTE из сетей 5G/4G

MForum.ru
20.05.2022,
В Канаде после длительного периода нерешительности все же приняли решение и готовят закон, который запретит использование в сетях 5G решений Huawei и ZTE. Операторам дали срок до 28 июня 2024 года, за это время они должны перейти на использование оборудования других производителей, а также расторгнуть контракты на профессиональные услуги с китайскими вендорами. Об этом рассказывает Mobile World Live.
Решение еще не вступило в законную силу, но скорее всего, этим все и завершится. В рамках этого решения с сентября 2024 года будет запрещена закупка нового оборудования 4G/5G у этих китайских вендоров. Кроме того, операторы должны будут удалить уже имеющееся у них оборудование 4G Huawei или ZTE до конца 2027 года.
Запрет коснется не только оборудования для развития и поддержки работы сетей мобильной связи, планируются также ограничения на покупку ряда продуктов для ВОЛС-сетей фиксированного доступа. Впрочем, этот пункт проекта закона пока что не детализирован.
Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань ссылается на вопросы национальной безопасности, как на причину, побудившую принять соответствующее решение. Он объясняет, что оно было принято после «тщательного анализа нашими независимыми службами безопасности и консультаций с нашими ближайшими союзниками». Читай — по просьбе и в тесной кооперации с США.
Правительство Канады намерено внести соответствующие поправки в Закон страны о телекоммуникациях.
Убрать китайцев из сетей 5G, развертывание которых началось сравнительно недавно, вполне посильная для бизнеса задача. Существенно сложнее и затратнее будет замена решений на сетях 4G/LTE канадских компаний. \\
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теги: телеком Канада запреты китайского Huawei ZTE
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