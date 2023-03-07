Геополитика: В Германии могут нарастить ограничения на использования решений Huawei и ZTE

MForum.ru
07.03.2023,
Сообщается, что правительство Германии планирует усилить ограничения возможностей использования решений Huawei и ZTE. В частности, операторам страны могут запретить закупки ряда компонентов китайских поставщиков. А ведь еще в 2000 году, несмотря на ощутимое давление со стороны США, Германия приняла решение не вводить прямые запреты на закупки и использование оборудования Huawei 5G.
По данным газеты Zeit Online, на которую ссылается Mobile Worlld Live, агентство кибербезопасности Германии и МВД страны в течение нескольких месяцев проводили тесты, чтобы выявить компоненты, которые могут поставить под угрозу безопасность их использования. Проверка дала вполне определенные результаты, в связи с чем планируется ввести запрет на закупки ряда компонентов. Более того, правительство может приказать операторам демонтировать и заменить существующее оборудование.
В 2020-2021 году в Германии приняли обновленные правила в области IT-решений, в частности, компании должны гарантировать, что их оборудование не может быть использовано для шпионажа или в террористических целях.
Сейчас, похоже, и в Германии позиция правительства в отношении Китая начала меняться и в этой стране также начали переоценку торговых связей с этой страной.
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теги: Германия геополитика Huawei ZTE регулирование
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