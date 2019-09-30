Телеком: Из США сигналят - Европа должна отказаться от Huawei для 5G

MForum.ru

Телеком: Из США сигналят - Европа должна отказаться от Huawei для 5G

30.09.2019, MForum.ru

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Есть немалая вероятность того, что в США не возобновят временное разрешение, которым американским компаниям разрешили продолжать торговлю с Huawei Technologies Co.

Кроме того, правительство не исключает реализации дополнительных наказаний для тех союзников, которые не поддержали запрет США на применение решений Huawei в сетях 5G. Дополнительных по отношению к потенциальному отключению союзников от доступа к "обмену" разведданными (читай, пользования данными американской разведки).

Такую информацию дал Роб Страйер, зам. помощника секретаря Госдепартамента по киберполитики в рамках брифинга с журналистами в Брюсселе в четверг. Впрочем, до конкретизации дело не дошло.

Huawei оказалась в американском "черном списке" в мае 2019 года, что сразу же поставило под угрозу возможность получения китайской компанией всего - от необходимых полупроводников до приложений Google. Вскоре после этого правительство США предоставило временное, на три месяца, разрешение американским компаниям, бизнес которых в значительной степени был "завязан" на Huawei, продолжать взаимодействие с китайскими компаниями. Один раз это разрешение уже было продлено, действие продления завершится 19 ноября.

Роб Стайер не утверждал, что нового продления не будет, но намекнул, что так называемые временные лицензии "часто не вечны". Это, по-сути, кэп, понятно, что временное разрешение было выдано для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы для американских компаний, серьезно "завязанных" на закупки Huawei, дать им время на поиск альтернативных вариантов. И это время вряд ли будет "бесконечным".

Время для заявлений было выбрано Госдепом в связи с тем, что в ЕС занялись оценкой рисков для безопасности сетей 5G. До конца 2019 года должны быть сформулированы общеевропейские решения, которые затем необходимо будет утвердить членам ЕС.

И пока у членов ЕС сохраняется право на индивидуальные запреты (или их непринятие), достижение общеевропейской позиции может оказаться сложной задачей. В ряде европейских стран, например, в Венгрии, Huawei воспринимают как "важного стратегического партнера".

Можно предположить, что у США будут серьезные проблемы в связи с попытками понудить ЕС к единой политике в отношении Huawei. Добиться полного запрета на Huawei в Европе вряд ли получится, не говоря уже о России, где с китайцами из Huawei сейчас любовь на самом высоком уровне. Понятно, что потеряв американский и ряд других рынков, китайцы заметно нарастили усилия в других регионах, включая Европу и Россию. Они готовы к инвестициям, они стараются демонстрировать гибкость, и все это крайне затрудняет для американцев решение "проблемы Huawei" в Европе.

По материалам: bloomberg.com

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теги: телеком Huawei пятое поколение США конфликты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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