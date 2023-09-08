Деглобализация: Китай, похоже, расширяет ограничения на использование iPhone в стране

08.09.2023, MForum.ru

Китай расширяет существующий запрет на использование Apple iPhone в служебных целях, действовавший в центральных правительственных учреждениях Китая с 2020 года. Появился слух, что нельзя будет использовать эти аппараты в служебных целях также сотрудникам местных органов власти и работникам госкомпаний. Об этом пишет MobileWorldLive, ссылаясь на Nikkei Asia.

Если слухи подтвердятся, то запрет коснется не только Apple, а всех гаджетов, которые не выпущены в Китае. Так что эта новость не нацелена конкретно на популярные американские смартфоны, но лежит вполне в рамках общего тренда на деглобализацию. И все же именно владельцам айфонов узнать о ней будет особенно обидно. Поскольку владельцам какого-нибудь условного Samsung под Android будет сравнительно легко перейти на условный Huawei или Xiaomi, а вот переехать из экосистемы Apple на Android, это драма для многолетнего пользователя iOS.

Зачем в Китае идут на такие меры (опять же, если слух подтвердится)? Причин может быть больше одной.

В определенных кругах, где верят в то, что американские спецслужбы подслушивают и подглядывают через айфоны практически за каждым, уверены, что подобный запрет послужит усилению защиты чувствительной информации, которая может утекать из госучреждений и правительственных структур Китая.

Другая гипотеза ближе к экономике, а потому правдоподобнее. Создавая препятствия в использовании зарубежных смартфонов, Китай стимулирует потребителей приобретать смартфоны made in China. Это попытка помочь собственным производителям микроэлектроники и гаджетов, поддержать экономику страны, ограничив тот поток средств, который уходит в США в качестве платежей пользователей за покупаемые у Apple аппараты, а также в рамках платежей за множество услуг, предоставляемые экосистемой Apple.

В целом одна гипотеза не противоречит другой, то есть Китай может приговорить двух зайцев одним выстрелом. Возможно, есть и другие причины, которые не пришли мне в голову - поделитесь ими, пожалуйста.

Глядя на действия Китая, нетрудно предположить, что нечто подобное может произойти и на российском рынке. Первые запреты за пользование iPhone в служебных целях уже прозвучали - в РЖД, Минпромторге, Ростехе и еще кое-где. Ждем расширения запретов по мере готовности отечественных производителей производить российские смартфоны миллионами штук в год?

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теги: деглобализация Китай розница iPhone Apple

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