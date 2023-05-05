Розница: Apple зарабатывает на спаде продаж смартфонов

MForum.ru
05.05.2023,
По данным Omdia, мировые поставки смартфонов в 1q2023 составили 268,5 млн единиц, что на 12,7% меньше в годовом исчислении и на 11,1% меньше чем в 4q2022.
Apple удалось удержать свои результаты на уровне прошлого года - 57 млн отгрузок в 1q2023, что на 0,1% больше, чем по итогам 1q2022. Это на 23,5% меньше, чем по итогам 4q2022. Обычное дело - 4-й квартал с его рождественскими распродажами, как правило показывает более высокие результаты, чем 1-й квартал. Не всегда - смотрите на результаты Samsung и Oppo, но о них мы еще поговорим.
Доля Apple на рынке выросла по сравнению с прошлым годом с 18% в 1q2022 до 21% в 1q2023. В Omdia отмечают, что Apple «выдерживает экономический шторм» лучше, чем другие OEM-производители.
Samsung показывает падение отгрузок на 18,3% год к году, но сумел показать рост на 3,2% квартал к кварталу. Похоже на этот раз не сработал прием, который выручал компанию год от года - ежегодное обновление линейки Galaxy S. Samsung по прежнему лидирует по числу отгруженных единиц смартфонов - 60 млн за квартал, но его прежний отрыв от Apple сократился с внушительных 18 млн до скромных 3 млн. Это обернулось потерей доли рынка, с 24% до 22%, всего на 1% больше, чем у Apple.
Могло бы быть и по-другому, но Apple из-за проблем на заводе Foxconn в Чжэнчжоу в декабре 2022 года Apple не смогла поставить ритейлу необходимый объем изделий. В итоге компания нарастила выпуск в 1q2023 и чтобы не росли запасы, компания в начале 2023 года провела коррекцию отпускных цен в сторону снижения. Снижая запасы, компания возможно готовится к вялому рынку смартфонов в 2q2023.
Рынок активно выкупает модель Pro Max и Pro. Многие связывают это с новым дисплеем Dynamic Island, а также с тем, что покупателем таких аппаратов является социальный слой людей, чьи доходы почти не затронуты экономической рецессией.
Более других пострадали китайские производители, работающие с небольшой маржей. На проблемы китайцев повлияло снижение спроса на внутренних рынках Китая и Индии. Особенно ситуация ударила по Realme, основная доля продуктов которой относится к низкому ценовому сегменту, где спрос более эластичен (более чувствителен к изменениям цены или ухудшению экономической ситуации).
Apple в очередной раз выигрывает от лояльности, сформированной у потребителей ее продукции. Даже в ситуации, когда потребители продуктов других брендов, начинают считать деньги и откладывать траты, поклонники Apple спешат выложить свои кровные за новую модель американского производителя.
Источник: telecoms.com
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теги: розница итоги квартала Omdia
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