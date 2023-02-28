Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi

MForum.ru
28.02.2023,
МТС делится удачным опытом продаж по подписке, запущенных в январе 2022 года. В январе 2023 года оператор отмечает в 11 раз большее число проданных по подписке Upgrade устройств, чем годом ранее.
Точных цифр МТС не приводит, но речь идет о нескольких десятках тысяч проданных в рамках подписки устройств. Каждый десятый покупатель, из тех, кто собирался покупать в рассрочку, в итоге предпочел выбрать подписную модель.
Средняя цена покупки смартфона в рамках подписки составила 55 тысяч рублей. Нетрудно догадаться, что чаще всего этим способом пользовались когда речь шла об iPhone.
Топ-10 самых популярных моделей, которые выбирали пользователи программы подписки в 2022 году:
Любопытно, что хотя аппараты Samsung в программе Upgrade участвуют, в Топ-10 ни одна модель не попала.
Идея подписки и то, что принципиально отличает ее от покупки девайса в рассрочку, это то, что покупатель все время имеет дело практически с новым устройством. В течение года клиент выплачивает 60% от цены устройства, а затем решает, хочет ли он обменять устройство на новое.
Программа подписки МТС распространяется не только на смартфоны, аналогично можно покупать у МТС также планшеты, смарт часы, телевизоры KION.
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теги: розница тренды подписка МТС
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