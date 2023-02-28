Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi

28.02.2023, MForum.ru

МТС делится удачным опытом продаж по подписке, запущенных в январе 2022 года. В январе 2023 года оператор отмечает в 11 раз большее число проданных по подписке Upgrade устройств, чем годом ранее.

Точных цифр МТС не приводит, но речь идет о нескольких десятках тысяч проданных в рамках подписки устройств. Каждый десятый покупатель, из тех, кто собирался покупать в рассрочку, в итоге предпочел выбрать подписную модель.

Средняя цена покупки смартфона в рамках подписки составила 55 тысяч рублей. Нетрудно догадаться, что чаще всего этим способом пользовались когда речь шла об iPhone.

Топ-10 самых популярных моделей, которые выбирали пользователи программы подписки в 2022 году:

Apple iPhone 12 128 ГБ

Apple iPhone 11 128 ГБ

Apple iPhone 11 64 ГБ

Apple iPhone 13 128 ГБ

Apple iPhone 12 64 ГБ

Apple iPhone 13 Pro 128 ГБ

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 10C

Apple iPhone 13 Pro Max 256 ГБ

Xiaomi Redmi Note 11

Любопытно, что хотя аппараты Samsung в программе Upgrade участвуют, в Топ-10 ни одна модель не попала.

Идея подписки и то, что принципиально отличает ее от покупки девайса в рассрочку, это то, что покупатель все время имеет дело практически с новым устройством. В течение года клиент выплачивает 60% от цены устройства, а затем решает, хочет ли он обменять устройство на новое.

Программа подписки МТС распространяется не только на смартфоны, аналогично можно покупать у МТС также планшеты, смарт часы, телевизоры KION.

пресс-релиз МТС

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теги: розница тренды подписка МТС

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