Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi

MForum.ru

Розница: Подписка вместо рассрочки от МТС - Apple и немного Xiaomi

28.02.2023, MForum.ru

МТС делится удачным опытом продаж по подписке, запущенных в январе 2022 года. В январе 2023 года оператор отмечает в 11 раз большее число проданных по подписке Upgrade устройств, чем годом ранее.

Точных цифр МТС не приводит, но речь идет о нескольких десятках тысяч проданных в рамках подписки устройств. Каждый десятый покупатель, из тех, кто собирался покупать в рассрочку, в итоге предпочел выбрать подписную модель.

 

 

Средняя цена покупки смартфона в рамках подписки составила 55 тысяч рублей. Нетрудно догадаться, что чаще всего этим способом пользовались когда речь шла об iPhone.

Топ-10 самых популярных моделей, которые выбирали пользователи программы подписки в 2022 году:

  • Apple iPhone 12 128 ГБ
  • Apple iPhone 11 128 ГБ
  • Apple iPhone 11 64 ГБ
  • Apple iPhone 13 128 ГБ
  • Apple iPhone 12 64 ГБ
  • Apple iPhone 13 Pro 128 ГБ
  • Xiaomi Redmi 9A
  • Xiaomi Redmi 10C
  • Apple iPhone 13 Pro Max 256 ГБ
  • Xiaomi Redmi Note 11

Любопытно, что хотя аппараты Samsung в программе Upgrade участвуют, в Топ-10 ни одна модель не попала.

Идея подписки и то, что принципиально отличает ее от покупки девайса в рассрочку, это то, что покупатель все время имеет дело практически с новым устройством. В течение года клиент выплачивает 60% от цены устройства, а затем решает, хочет ли он обменять устройство на новое.

Программа подписки МТС распространяется не только на смартфоны, аналогично можно покупать у МТС также планшеты, смарт часы, телевизоры KION.

пресс-релиз МТС

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теги: розница тренды подписка МТС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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