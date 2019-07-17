Телеком: Билайн удвоил продажу смартфонов в собственной рознице

MForum.ru

Телеком: Билайн удвоил продажу смартфонов в собственной рознице

17.07.2019, MForum.ru

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По данным компании Вымпелком продажи смартфонов с ценником выше 30 тысяч рублей по итогам 1H2019 оказались вдвое более высокими, нежели чем в 1H2018. Этому способствовали такие факторы. как специальные приложения (в рамках спецпредложений были куплены 72% смартфонов, причем каждый пятый аппарат был приобретен в кредит. В компании отмечают, что 92% смартфонов в Билайн сопровождались приобретением SIM-карт.

 

Собственная розница Билайн сейчас насчитывает порядка 3 тысяч магазинов. Это намного больше, чем ранее, но все равно почти вдвое меньше, чем у МТС. Наибольший рост продаж компания зафиксирована в категории смартфонов стоимостью 30-35 тысяч рублей.

Выручка от продаж смартфонов в рознице Билайн выросла на 44% по-сравнению с прошлым годом, а ее доля в общем объеме продаж составила 80%.

Несмотря на многочисленные прогнозы скептиков продолжался рост продаж фаблетов, смартфонов с экраном более 5.6". Удивляться этому не приходится, потребление мобильного видео это один из основных трендов последних лет и он продолжает действовать. А видео приятнее смотреть на сравнительно больших экранах. По данным ВымпелКом, каждый второй покупатель выбирает устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз!

Продажам устройств высокой ценовой категории способствуют финансовые сервисы, которые предлагают операторы. В частности, каждый 5-й смартфон в 1H2019 приобретен в кредит. В 2019 году компания Билайн сократила время, необходимое для оформления кредитных договоров. Это внесло свой позитивный вклад в рост в 2.2 раза числа смартфонов, приобретенных в кредит. Постепенно растет использование трейд-ин (сдачи старых устройств в обмен на скидку в стоимости приобретения нового устройства), компания говорит о росте востребованности программы в десятки раз.

В 1H2019 крупные бренды своими специальными предложениями добились повышенного внимания к их продажам в операторской рознице. Совокупная доля таких брендов как Samsung, Huawei/Honor и Apple достигла 80%, что соответствует росту на 30%.

Приведу комментарий исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису ПАО "ВымпелКом" Юрия Смагаринского: "«В России на каждого жителя приходится почти по 2 SIM-карты. Мы работаем на очень насыщенном рынке, и продажи смартфонов остаются главным топливом для получения новых клиентов. В 1 полугодии покупатели новых устройств приобретали SIM-карту в 92% случаев. Компания создала посетителям привлекательные условия для покупки смартфонов, и в 1 полугодии каждый магазин стал продавать больше устройств, чем годом ранее. В 2019 году Билайн продолжит реализовывать проекты, которые создают для посетителя дополнительную ценность и привлекают в магазины новых клиентов».

В частности, начиная с июля 2019 года в сети Билайн появились продукты не только для смартфонов, но и для других распространенных электронных устройств: антивирусные программы и другое ПО, подписка на онлайн-кинотеатры и тому подобное. На них также могут распространяться различные специальные предложения.

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пресс-релиз компании

Россияне стали больше тратить на смартфоны

Продажи смартфонов стоимостью выше 30 тысяч рублей в 1 полугодии 2019 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

72% смартфонов были куплены с использованием специальных предложений, каждый пятый смартфон приобретен в кредит

92% продаж смартфонов в Билайн сопровождалось приобретением sim-карты

17 июля 2019 года, Москва - Билайн проанализировал данные продаж в собственной розничной сети - одной из крупнейших в России сети электроники, насчитывающей 3 000 магазинов. В 1 полугодии 2019 года продажи устройств стоимостью выше 30 тысяч рублей выросли на 50%. Самый большой рост продаж зафиксирован в категории смартфонов стоимостью 30-35 тысяч рублей – их популярность выросла в 6 раз. Выручка от продаж смартфонов в розничной сети Билайн увеличилась на 44% по сравнению с прошлым годом, а ее доля в общем объеме продаж составила 80%.

Одной из главных тенденций стало увеличение продаж фаблетов - смартфонов с экраном более 5,6 дюйма. Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.

Продажи дорогих устройств растут благодаря финансовым сервисам. Каждый пятый смартфон в 1 полугодии был приобретен в кредит. В 2019 году компания сократила время на оформление кредитных договоров. В результате количество смартфонов, приобретенных с помощью этого финансового инструмента, увеличилось в 2,2 раза. Вместе с этим возрастает использование трейд-ин. Популярность этой программы выросла в десятки раз.

Клиенты выбирают операторскую розницу для покупки смартфонов в том числе из-за специальных предложений. В 1 полугодии 72% смартфонов были проданы в комплекте с услугами связи, скидками на товары из ассортимента магазина и другими предложениями.

Специальные предложения повлияли на укрупнение рынка продаж смартфонов. Чаще всего клиенты выбирали смартфоны Samsung, Huawei и Honor, Apple. Их доля в продажах составила 80%, увеличившись за год на 30%.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:

«В России на каждого жителя приходится почти по 2 SIM-карты. Мы работаем на очень насыщенном рынке, и продажи смартфонов остаются главным топливом для получения новых клиентов. В 1 полугодии покупатели новых устройств приобретали SIM-карту в 92% случаев. Компания создала посетителям привлекательные условия для покупки смартфонов, и в 1 полугодии каждый магазин стал продавать больше устройств, чем годом ранее.

В 2019 году Билайн продолжит реализовывать проекты, которые создают для посетителя дополнительную ценность и привлекают в магазины новых клиентов».

Так начиная с июля в сети Билайн продаются продукты не только для смартфонов, но и для домашнего компьютера и других девайсов: антивирусы, программное обеспечение, подписки на онлайн-кинотеатры и другие. На них также распространяются специальные предложения. Например, при оформлении смартфона в рассрочку в комплект покупки можно добавить сопутствующее программное обеспечение.

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теги: телеком Билайн ВымпелКом розница итоги квартала

© Алексей Бойко, MForum.ru

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