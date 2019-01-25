Телеком: Розница МТС за 2018 год - покупатели смартфонов все чаще предпочитают обойтись без кредита

MForum.ru
25.01.2019,
МТС представила данные, основанные на результатах работы собственной розницы в 2018 году. Можно выделить два интересных тренда, которые формировали изменения на розничном рынке терминалов сотовой связи.
Первый важный тренд - снижение покупок смартфонов в кредит. Это результат воздействия нескольких факторов, например, сказывалось распространение в рознице альтернативных предложений, например, того же trade-in. С другой стороны, хочется верить в то, что росла финансовая грамотность населения на фоне продолжающегося снижения реальных доходов. Те, кто ранее понабрал кредитов, сейчас уже знают, как неприятно оставаться без свободных средств, но с ежемесячными выплатами, сколько времени и сил отнимают попытки найти средства, которых не хватает на обязательную очередную выплату. Кому-то и вовсе стало понятно, что покупка на свои средства позволяет делать покупки дешевле, а в итоге достигать более высокого уровня потребления, чем при кредитной модели.
Второй тренд - сужение выбора моделей в пользу среднего ценового сегмента. Потребитель наконец разобрался, что так называемые "бюджетные модели" - это своего рода фейк, имитация смартфона без возможности использования современного функционала в области производительности, возможностей цифровой фотографии и т.п. С другой стороны, флагманские модели без серьезного перерасхода бюджета доступны все меньшему числу россиян, здесь мы опять же можем говорить о влиянии снижения реальных доходов.
Соответственно, эти тренды привели к закономерном результату - массовый спрос пришелся на модели среднего ценового класса. В случае с розницей МТС, это модели Huawei/Honor, Samsung и Apple. Последних продали меньше, чем моделей двух других брендов, но денег на эти модели ушло больше, чем на модели Huawei/Honor и Samsung. Неутешительный вывод - российские потребители продолжают переплачивать за "принадлежность" к экосистеме Apple, причины этого всем, кто не является адептами бренда, понять сложно, вряд ли стоит считать их рациональными.
Все же в целом поведение покупателей мобильных девайсов стоит признать более разумным, чем в прежние годы, с чем я всех нас и поздравляю.
+
Пресс-релиз компании МТС
25 января 2019 г. Москва, РФ – драйвером роста продаж в 2018 году стали смартфоны среднего ценового сегмента, которые покупатели приобретали за собственные незаемные средства. Начиная со второй половины прошлого года, специалисты Розничной сети МТС отмечают снижение динамики роста продаж смартфонов в кредит. Это обусловлено распространением и расширением функционала таких инструментов как подписка, кэшбэк и trade-in, а также появлением на рынке большого количества доступных смартфонов среднего ценового сегмента — в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей — которые имеют качественные камеры, большие экраны и позволяют пользоваться всеми современными сервисами и приложениями в полном объеме. Флагманские устройства заняли нишу люксовых гаджетов, которые слишком дороги для среднестатистического российского пользователя даже в кредит.
Самыми продаваемыми смартфонами в 2018 году стали недорогие безрамочные устройства, технические характеристики которых с потребительской точки зрения не уступают флагманским моделям ведущих производителей. По итогам года самым продаваемым смартфоном в 2018 году в Розничной сети МТС и на российском рынке, стал Honor 9 Lite — доступная модель с большим безрамочным дисплеем с диагональю 5,65 дюйма, стоимость которой составляет 14 тысяч рублей. Пользователи делали выбор в пользу таких устройств, потому что большой дисплей удобнее для просмотра фото- и видео-контента, использования мессенджеров, работы в браузерах и выполнения других задач, для которых используют современный смартфон.
Продажи бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тысяч в Розничной сети МТС за год сократились на 20% в натуральном выражении. Клиенты стали реже покупать дешевые гаджеты, которые не рассчитаны на потребление современного цифрового контента. Такие смартфоны имеют скромный функционал, медленно работают из-за слабой начинки, не позволяют делать качественные фотографии и не способны воспроизводить популярные онлайн-игры.
Новые флагманские модели от ведущих производителей в прошлом году продавались в диапазоне от 75 до 100 тысяч рублей, а стоимость самых дорогих смартфонов превышала 120 тысяч рублей, в частности, iPhone XS Max с объемом памяти 512 гигабайт в январе 2018 года стоит в среднем 121 000 рублей. Таким образом, топовые гаджеты заняли нишу люксовых устройств. При цене флагманов, сравнимой с десятидневным семейным отдыхом за границей, ремонтом небольшой квартиры, покупкой комплекта бытовой техники, а в некоторых регионах – сравнимой с первоначальным взносом за ипотеку, россияне в 2018 году делали выбор в пользу мобильных телефонов среднего ценового сегмента.
«В прошлом году покупатели могли выбирать из ярких безрамочных устройств с большим объемом памяти и двойными камерами даже в бюджетном и среднем ценовом сегменте. В 2017 году такие гаджеты были практически недоступны для пользователей с невысоким уровнем дохода, а сейчас большинство жителей России могут себе позволить приобрести их за наличные деньги, не оформляя рассрочку. Для того, чтобы клиенты могли выгодно приобрести смартфон, в Розничной сети МТС была запущена программа подписки, улучшена программа кэшбэка — более 50% устройств в офисах продаж было куплено при помощи данного инструмента, — отметил генеральный директор Розничной сети МТС Александр Мосякин. — Мы также расширили программу trade-in — стали принимать практически все модели мобильных устройств. В результате, в период с июля по декабрь количество участников сервиса выросло более чем в 10 раз по сравнению с первым полугодием 2018 года. Сейчас trade-in позволяет выгодно сдать старое устройство, чтобы со скидкой приобрести новый гаджет. При этом кредиты без переплаты остаются популярными при покупке дорогих моделей стоимостью от 30 тысяч рублей».
Рынок смартфонов России в 2018 году побил рекорд по количеству проданных устройств, который был установлен в 2014 году и превысил 30 миллионов гаджетов.
Динамика продаж смартфонов, купленных в кредит в Розничной сети МТС в 2018 году, снизилась в три раза по сравнению с 2017 годом. Это происходит на фоне общего увеличения продаж гаджетов. Благодаря программе trade-in и кэшбэку клиенты стали чаще делать выбор в пользу покупки за наличные деньги.
Ключевыми брендами в Розничной сети МТС стали три производителя — Honor/Huawei, Samsung и Apple. В штучном выражении их доля составляет 82% от всех проданных смартфонов в 2018 году, а в денежном — 94%. Спрос растёт во всех сегментах, кроме самых бюджетных, а устройства стоимостью 15-30 тысяч рублей занимают порядка 70% от всех проданных гаджетов.
По итогам 2018 года на российском рынке по количеству проданных смартфонов лидирует Samsung, далее расположились Huawei/Honor и Apple. По объему продаж в денежном выражении лидирует Apple, следом идут Samsung и Huawei/Honor.
+
За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: розница МТС тренды
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
24.08. [Новости компаний] Розница: По данным Билайн абоненты продолжают менять планшеты на фаблеты / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day 2016.02.17 / MForum.ru
18.08. [Новости компаний] Новости. Подборка новостей 18 августа 2014 года / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] МегаФон / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] ОАО "Вымпелком" / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru