Телеком: Розница МТС за 2018 год - покупатели смартфонов все чаще предпочитают обойтись без кредита

25.01.2019, MForum.ru

МТС представила данные, основанные на результатах работы собственной розницы в 2018 году. Можно выделить два интересных тренда, которые формировали изменения на розничном рынке терминалов сотовой связи.

Первый важный тренд - снижение покупок смартфонов в кредит. Это результат воздействия нескольких факторов, например, сказывалось распространение в рознице альтернативных предложений, например, того же trade-in. С другой стороны, хочется верить в то, что росла финансовая грамотность населения на фоне продолжающегося снижения реальных доходов. Те, кто ранее понабрал кредитов, сейчас уже знают, как неприятно оставаться без свободных средств, но с ежемесячными выплатами, сколько времени и сил отнимают попытки найти средства, которых не хватает на обязательную очередную выплату. Кому-то и вовсе стало понятно, что покупка на свои средства позволяет делать покупки дешевле, а в итоге достигать более высокого уровня потребления, чем при кредитной модели.

Второй тренд - сужение выбора моделей в пользу среднего ценового сегмента. Потребитель наконец разобрался, что так называемые "бюджетные модели" - это своего рода фейк, имитация смартфона без возможности использования современного функционала в области производительности, возможностей цифровой фотографии и т.п. С другой стороны, флагманские модели без серьезного перерасхода бюджета доступны все меньшему числу россиян, здесь мы опять же можем говорить о влиянии снижения реальных доходов.

Соответственно, эти тренды привели к закономерном результату - массовый спрос пришелся на модели среднего ценового класса. В случае с розницей МТС, это модели Huawei/Honor, Samsung и Apple. Последних продали меньше, чем моделей двух других брендов, но денег на эти модели ушло больше, чем на модели Huawei/Honor и Samsung. Неутешительный вывод - российские потребители продолжают переплачивать за "принадлежность" к экосистеме Apple, причины этого всем, кто не является адептами бренда, понять сложно, вряд ли стоит считать их рациональными.

Все же в целом поведение покупателей мобильных девайсов стоит признать более разумным, чем в прежние годы, с чем я всех нас и поздравляю.

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Пресс-релиз компании МТС

25 января 2019 г. Москва, РФ – драйвером роста продаж в 2018 году стали смартфоны среднего ценового сегмента, которые покупатели приобретали за собственные незаемные средства. Начиная со второй половины прошлого года, специалисты Розничной сети МТС отмечают снижение динамики роста продаж смартфонов в кредит. Это обусловлено распространением и расширением функционала таких инструментов как подписка, кэшбэк и trade-in, а также появлением на рынке большого количества доступных смартфонов среднего ценового сегмента — в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей — которые имеют качественные камеры, большие экраны и позволяют пользоваться всеми современными сервисами и приложениями в полном объеме. Флагманские устройства заняли нишу люксовых гаджетов, которые слишком дороги для среднестатистического российского пользователя даже в кредит.

Самыми продаваемыми смартфонами в 2018 году стали недорогие безрамочные устройства, технические характеристики которых с потребительской точки зрения не уступают флагманским моделям ведущих производителей. По итогам года самым продаваемым смартфоном в 2018 году в Розничной сети МТС и на российском рынке, стал Honor 9 Lite — доступная модель с большим безрамочным дисплеем с диагональю 5,65 дюйма, стоимость которой составляет 14 тысяч рублей. Пользователи делали выбор в пользу таких устройств, потому что большой дисплей удобнее для просмотра фото- и видео-контента, использования мессенджеров, работы в браузерах и выполнения других задач, для которых используют современный смартфон.

Продажи бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тысяч в Розничной сети МТС за год сократились на 20% в натуральном выражении. Клиенты стали реже покупать дешевые гаджеты, которые не рассчитаны на потребление современного цифрового контента. Такие смартфоны имеют скромный функционал, медленно работают из-за слабой начинки, не позволяют делать качественные фотографии и не способны воспроизводить популярные онлайн-игры.

Новые флагманские модели от ведущих производителей в прошлом году продавались в диапазоне от 75 до 100 тысяч рублей, а стоимость самых дорогих смартфонов превышала 120 тысяч рублей, в частности, iPhone XS Max с объемом памяти 512 гигабайт в январе 2018 года стоит в среднем 121 000 рублей. Таким образом, топовые гаджеты заняли нишу люксовых устройств. При цене флагманов, сравнимой с десятидневным семейным отдыхом за границей, ремонтом небольшой квартиры, покупкой комплекта бытовой техники, а в некоторых регионах – сравнимой с первоначальным взносом за ипотеку, россияне в 2018 году делали выбор в пользу мобильных телефонов среднего ценового сегмента.

«В прошлом году покупатели могли выбирать из ярких безрамочных устройств с большим объемом памяти и двойными камерами даже в бюджетном и среднем ценовом сегменте. В 2017 году такие гаджеты были практически недоступны для пользователей с невысоким уровнем дохода, а сейчас большинство жителей России могут себе позволить приобрести их за наличные деньги, не оформляя рассрочку. Для того, чтобы клиенты могли выгодно приобрести смартфон, в Розничной сети МТС была запущена программа подписки, улучшена программа кэшбэка — более 50% устройств в офисах продаж было куплено при помощи данного инструмента, — отметил генеральный директор Розничной сети МТС Александр Мосякин. — Мы также расширили программу trade-in — стали принимать практически все модели мобильных устройств. В результате, в период с июля по декабрь количество участников сервиса выросло более чем в 10 раз по сравнению с первым полугодием 2018 года. Сейчас trade-in позволяет выгодно сдать старое устройство, чтобы со скидкой приобрести новый гаджет. При этом кредиты без переплаты остаются популярными при покупке дорогих моделей стоимостью от 30 тысяч рублей».

Рынок смартфонов России в 2018 году побил рекорд по количеству проданных устройств, который был установлен в 2014 году и превысил 30 миллионов гаджетов.

В 2018 году на российском рынке было продано на 3% больше смартфонов, чем в 2017 году в натуральном выражении, и на 17% — в денежном. Общие продажи гаджетов составили свыше 30 млн штук на сумму 469 млрд рублей. Средняя цена смартфона на российском рынке выросла на 20% и составила 15 200 рублей, в то время как в прошлом году она не превышала 12 700 руб.

Динамика роста продаж смартфонов в Розничной сети МТС по итогам 2018 года оказалась выше рынка. В 2018 году МТС продала на 5% больше в натуральном выражении и на 39% в денежном, чем в годом ранее. Средняя цена на мобильные устройства выросла на 32% — до 15 600 рублей.

Динамика продаж смартфонов, купленных в кредит в Розничной сети МТС в 2018 году, снизилась в три раза по сравнению с 2017 годом. Это происходит на фоне общего увеличения продаж гаджетов. Благодаря программе trade-in и кэшбэку клиенты стали чаще делать выбор в пользу покупки за наличные деньги.

Ключевыми брендами в Розничной сети МТС стали три производителя — Honor/Huawei, Samsung и Apple. В штучном выражении их доля составляет 82% от всех проданных смартфонов в 2018 году, а в денежном — 94%. Спрос растёт во всех сегментах, кроме самых бюджетных, а устройства стоимостью 15-30 тысяч рублей занимают порядка 70% от всех проданных гаджетов.

По итогам 2018 года на российском рынке по количеству проданных смартфонов лидирует Samsung, далее расположились Huawei/Honor и Apple. По объему продаж в денежном выражении лидирует Apple, следом идут Samsung и Huawei/Honor.

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теги: розница МТС тренды