Розница: Москвичи в 2022 году все чаще выбирали iPhone

MForum.ru
03.02.2023,
К такому неожиданному выводу пришли в МТС, составив Топ-10 смартфонов, которые впервые зарегистрировались на сети МТС в Московском регионе в 2022 году.
Самой популярной моделью стал iPhone 11.
Apple как бренд также опередила своего извечного конкурента - Samsung с долей 28%, тогда как модели южнокорейского вендора собрали только 26% рынка. Горячо любимый за цены своих изделий Xiaomi занял 22%, Honor обнаружился на 4-м месте с долей 10%, Realme закрывает Топ-5 с долей в 2%.
Если говорить о конкретных моделях, они расположились следующим образом:
В Москве в итоге отмечена самая большая доля владельцев гаджетов Apple. В среднем по стране доля бренда всего - 18%, первые два места занимают Samsung с долей 28% и Xiaomi - 21%.
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теги: розница Топ-10 смартфоны Apple iPhone
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