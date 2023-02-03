Розница: Москвичи в 2022 году все чаще выбирали iPhone

03.02.2023, MForum.ru

К такому неожиданному выводу пришли в МТС, составив Топ-10 смартфонов, которые впервые зарегистрировались на сети МТС в Московском регионе в 2022 году.

Самой популярной моделью стал iPhone 11.

Apple как бренд также опередила своего извечного конкурента - Samsung с долей 28%, тогда как модели южнокорейского вендора собрали только 26% рынка. Горячо любимый за цены своих изделий Xiaomi занял 22%, Honor обнаружился на 4-м месте с долей 10%, Realme закрывает Топ-5 с долей в 2%.

Если говорить о конкретных моделях, они расположились следующим образом:

Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 Apple iPhone XR 64 Xiaomi Redmi 9A Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A51 Xiaomi Redmi 9C Apple iPhone 12 Samsung Galaxy A50 Xiaomi Redmi Note 8 Pro

В Москве в итоге отмечена самая большая доля владельцев гаджетов Apple. В среднем по стране доля бренда всего - 18%, первые два места занимают Samsung с долей 28% и Xiaomi - 21%.

пресс-релиз МТС

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теги: розница Топ-10 смартфоны Apple iPhone