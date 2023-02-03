Розница: Москвичи в 2022 году все чаще выбирали iPhone

MForum.ru

Розница: Москвичи в 2022 году все чаще выбирали iPhone

03.02.2023, MForum.ru

К такому неожиданному выводу пришли в МТС, составив Топ-10 смартфонов, которые впервые зарегистрировались на сети МТС в Московском регионе в 2022 году.

Самой популярной моделью стал iPhone 11.

Apple как бренд также опередила своего извечного конкурента - Samsung с долей 28%, тогда как модели южнокорейского вендора собрали только 26% рынка. Горячо любимый за цены своих изделий Xiaomi занял 22%, Honor обнаружился на 4-м месте с долей 10%, Realme закрывает Топ-5 с долей в 2%.

 

 

Если говорить о конкретных моделях, они расположились следующим образом:

  1. Apple iPhone 11
  2. Apple iPhone 7
  3. Apple iPhone XR 64
  4. Xiaomi Redmi 9A
  5. Samsung Galaxy A12
  6. Samsung Galaxy A51
  7. Xiaomi Redmi 9C
  8. Apple iPhone 12
  9. Samsung Galaxy A50
  10. Xiaomi Redmi Note 8 Pro

В Москве в итоге отмечена самая большая доля владельцев гаджетов Apple. В среднем по стране доля бренда всего - 18%, первые два места занимают Samsung с долей 28% и Xiaomi - 21%.

пресс-релиз МТС

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теги: розница Топ-10 смартфоны Apple iPhone 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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