5G: Nokia выиграла контракт на поставку 5G RAN на домашнем рынке

MForum.ru

5G: Nokia выиграла контракт на поставку 5G RAN на домашнем рынке

26.10.2020, MForum.ru

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Покупателем решения 5G RAN у Nokia выступит совместное предприятие со скучным и прямолинейным названием Shared Network Ltd (SYV) в рамках которого создают сеть 5G финские операторы DNA Oyj и Telia Finland Oyi.

Сделка подразумевает замену оборудования (2G, 3G, 4G) на радиосети SYV на решения Nokia (Huawei, давай, до свидания? Помнится в 2016 году разворачивали китайские AAU на севере Финляндии) и развертывание решения 5G RAN Nokia. Тем самым, Nokia собрала контракты практически всех операторов Финляндии, включая Elisa (второй поставщик - Ericsson), что не удивляет, так как речь все же идет о домашнем рынке компании.

Развертывание сети стартует в начале 2021 года и рассчитано на период до конца 2023 года. Зона действия контракта - север и восток Финляндии, с охватом покрытием более 50% территории. Nokia обеспечит не только развертывание сети, но также полевое обслуживание, мониторинг сети и внедрение услуг, - вводится практически полный аутсорс. Апгрейду подвергнутся OSS и другие системы, IP-транспорт, в общем, сети и бизнесу SYV предстоит серьезная "революция".

Строить 5G в Финляндии - одно удовольствие. Из проблем - много озер. Зато по части частот... Прежде, чем читать далее, уберите несовершеннолетних российских операторов от экранов. У Telia есть 130 МГц в диапазоне 3.5 ГГц и 800 МГц в диапазоне 25.9-26.7 ГГц; у DNA свои 800 МГц в диапазон 26.7-27.5 ГГц и свои более сотни МГц в 3.5 ГГц. Можно построить действительно офигенный 5G, "на зло надменному соседу" и собственной пользы для. Посмотрим, что получится, но, скорее всего, получится неплохо.

Пресс-релиз Nokia

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теги: 5G пятое поколение Финляндия Nokia Shared Network Ltd

© Алексей Бойко, MForum.ru

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