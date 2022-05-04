Пятое поколение: Dish Wireless заплатит Samsung более $1 млрд за решения 5G

04.05.2022, MForum.ru

Dish Wireless, которая готовится стать еще одним крупным оператором 5G в США, наконец, определилась с выбором поставщика. Контракт стоимостью более $1 млрд подписан с Samsung Electronics.

Договоренность подразумевает поставки продуктов 5G RAN корейским вендором, в том числе ПО vRAN и различных радиомодулей, отвечающих спецификациям O-RAN Alliance, включая поддержку Massive MIMO.

Сделка с Dish Wireless стала одним из крупнейших контрактов Samsung по части поставок радио 5G после контракта с Verizon в 2020 году.

Это усиливает конкурентные позиции Samsung на рынке 5G RAN по отношению к «большой тройке» поставщиков: Ericsson, Nokia, Huawei и компании ZTE.

В Европе Samsung также укрепляет позиции на рынке 5G RAN, достаточно вспомнить недавний контракт с Virgin Media O2 и Open-RAN контракт с Vodafone UK в 2021 году.

Dish Wireless, похоже, затянула процесс выбора поставщика, учитывая то, что соглашение с правительством США обязывает оператора к 14 июня 2022 года обеспечить покрытие 5G для 20% населения страны.

Между тем, оператор строит не просто типовую сеть 5G, а «первую виртуализированную сеть 5G Open RAN» в США. Такая сеть подразумевает множество поставщиков решений и сложную работу с ними, как в плане организации, так и в плане логистики.

Кроме Samsung в состав поставщиков и партнеров Dish Wireless входит Amazon с облаком AWS в котором и будет размещаться виртуализованные компоненты сети, а также: Nokia, Intel, Qualcomm, MTI, VMware, Fujitsu, Mavenir, Altiostar, Matrixx Software, Ciena’s Blue Planet, Hansen Technologies, DigitalRoute, Palo Alto Networks и Netcracker. Получится ли быстро запустить проект с таким числом участников? Сомнительно.

Для тестирования сети Dish Wireless использует смартфоны Samsung Galaxy S22 в качестве эталонной мобильной платформы. \\

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теги: пятое поколение контракты Dish Wireless Samsung OpenRAN Open RAN