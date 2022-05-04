Пятое поколение: Dish Wireless заплатит Samsung более $1 млрд за решения 5G

MForum.ru

Пятое поколение: Dish Wireless заплатит Samsung более $1 млрд за решения 5G

04.05.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Dish Wireless, которая готовится стать еще одним крупным оператором 5G в США, наконец, определилась с выбором поставщика. Контракт стоимостью более $1 млрд подписан с Samsung Electronics.

Договоренность подразумевает поставки продуктов 5G RAN корейским вендором, в том числе ПО vRAN и различных радиомодулей, отвечающих спецификациям O-RAN Alliance, включая поддержку Massive MIMO.

Сделка с Dish Wireless стала одним из крупнейших контрактов Samsung по части поставок радио 5G после контракта с Verizon в 2020 году.

Это усиливает конкурентные позиции Samsung на рынке 5G RAN по отношению к «большой тройке» поставщиков: Ericsson, Nokia, Huawei и компании ZTE.

В Европе Samsung также укрепляет позиции на рынке 5G RAN, достаточно вспомнить недавний контракт с Virgin Media O2 и Open-RAN контракт с Vodafone UK в 2021 году.

Dish Wireless, похоже, затянула процесс выбора поставщика, учитывая то, что соглашение с правительством США обязывает оператора к 14 июня 2022 года обеспечить покрытие 5G для 20% населения страны.

Между тем, оператор строит не просто типовую сеть 5G, а «первую виртуализированную сеть 5G Open RAN» в США. Такая сеть подразумевает множество поставщиков решений и сложную работу с ними, как в плане организации, так и в плане логистики.

Кроме Samsung в состав поставщиков и партнеров Dish Wireless входит Amazon с облаком AWS в котором и будет размещаться виртуализованные компоненты сети, а также: Nokia, Intel, Qualcomm, MTI, VMware, Fujitsu, Mavenir, Altiostar, Matrixx Software, Ciena’s Blue Planet, Hansen Technologies, DigitalRoute, Palo Alto Networks и Netcracker. Получится ли быстро запустить проект с таким числом участников? Сомнительно.

Для тестирования сети Dish Wireless использует смартфоны Samsung Galaxy S22 в качестве эталонной мобильной платформы. \\

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: пятое поколение контракты Dish Wireless Samsung OpenRAN Open RAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

06.04. [Новости компаний] Кадры: Спектр расширяет сотрудничество с ВУЗами / MForum.ru

25.03. [Новости компаний] 5G: Число подключений к сети China Mobile превысило 200 млн / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] 5G: Эксперты ожидают начало взлета 5G mmWave в 2022 году / MForum.ru

28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2) / MForum.ru

22.02. [Новости компаний] 5G: Ericsson показал возможность работы смартфона в режиме сегментирования сети / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:10 ABloud Тема: Спутниковая группировка гражданских спутников связи России (22.04.2014)
[Спутниковая связь. Геостационарные спутники] C вводом в эксплуатацию «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» ГП КС выходит на 4 место по числу ГСО-спутников на орбите В лидерах: с вводом в эксплуатацию ...
29.04.2022 16:02 ABloud Тема: Саратовская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Саратовская область. Вымпелком] билайн улучшил связь в Саратове и в 20 населенных пунктах Саратовской области билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и ...
28.04.2022 21:08 ABloud Тема: NB-IoT (25.07.2015)
[NB-IoT. Платформы и услуги] МТС поможет удаленно контролировать технологическое оборудование в сети интернета вещей 28 апреля 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: ...
28.04.2022 14:26 ABloud Тема: Кировская область (04.12.2007)
[Регионы. IT. Российское офисное ПО] Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО МойОфис Министерство информационных технологий и связи Кировской области заключило ...
28.04.2022 10:48 ABloud Тема: Итоги (05.06.2015)
[Итоги квартала. 1q2022. Вымпелком] 2022.04.28, пресс-релиз, через MForum.ru. Четвёртый квартал подряд билайн сообщает о росте показателя EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

04.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (1) / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G82 / MForum.ru

03.05. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Jump2 представлен официально / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru

25.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: