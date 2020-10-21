5G: Telia выбрала Nokia для сети 5G в Финляндии и ядер сетей 5G SA в других странах

21.10.2020, MForum.ru

Nokia сегодня сообщает о том, что Telia Company выбрала ее эксклюзивным поставщиком решения 5G RAN в Финляндии. Контракт заключен на 5 лет и подразумевает модернизацию существующей сети. В рамках этого контракта будет проведено обновление оборудования на 7500 площадках. Кроме того, Telia выбрала Nokia поставщиком решения 5G SA для своих сетей в Дании, Эстонии, Финляндии, Литве, Норвегии и Швеции.

Поставляться будет оборудование из линейки AirScale, включая базовые станции и устройства радиодоступа. Для сетей 5G SA будет поставляться решение ядра сети 5G, а также продукты облачного пакетного ядра (Cloud Packet Core, CPC). Добавление облачного уровня к обычному позволит повысить масштабируемость решения. Кроме того, ядро от Nokia позволит реализовать концепцию единого ядра сети, обеспечивающей услуги 2G/3G/4G/5G, что обещает бесшовный опыт пользования такой сетью.

Telia начала предоставлять услуги на базе опытной сети 5G в Хельсинки, Vantaa и Oulu в Финляндии еще в сентябре 2018 года с использованием решения Nokia. Предоставление услуг в коммерческом режиме началось в 2019 году, постепенно сеть была расширена до 42 городов Финляндии. В зоне охвата сети 5G - более 25% населения страны.

пресс-релиз Nokia на английском

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