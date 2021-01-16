5G: Ericsson получил контракт APT на построение сети 5G на Тайване

MForum.ru
16.01.2021,
Asia-Pacific Telecom Co Ltd (APT) подписал контракт на модернизацию своей сети LTE на Тайване на базе готового к 5G оборудования и предоставление соответствующих услуг с шведской компанией Ericsson.
Ericsson обеспечит готовность сети APT к переходу в режим инфраструктурной сети 5G, которой смогут пользоваться другие операторы, в частности, в рамках интеграции с Far EasTone Telecommunications в диапазоне 3.5 ГГц.
Контракт предусматривает поставку готовой к 5G радиоподсистемы и перевод сети на использование последней версии Ericsson Network Manager OSS.
FET и APT еще в сентябре 2020 года объявили о партнерстве в предоставлении услуг 5G в диапазоне 3.5 ГГц на базе мультиоператорной сети (в России это называют RAN sharing и frequency sharing). Общей будет и сеть RAN на 700 МГц, которую используют в режиме DSS для оказания услуг LTE/5G.
Ericsson сообщает, что у компании на сегодняшний день 124 коммерческих соглашения в области 5G с поставщиками услуг связи по всему миру, о 74 из которых было объявлено публично (в моем списке 83 оператора).
Выбор в пользу европейских вендоров 5G ожидаем, на Тайване исповедуют политику "Чистый путь 5G".
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теги: телеком Тайвань контракты 5G пятое поколение Ericsson
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