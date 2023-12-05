Сотовая связь: FCC разрешит SpaceX запускать спутники Starlink для сотовой связи, но..

MForum.ru
05.12.2023,
FCC разрешит SpaceX только часть того, что компания просила разрешить в рамках запуска сотовой версии группировки Starlink, которая должна работать со смартфонами T-Mobile. Об этом сообщает PCmag.com.
Принятие решения потребовало несколько месяцев ожидания. И вот решение получено... Компании SpaceX разрешили запускать спутники с поддержкой прямой сотово-спутниковой связи, но лишь для проведения кратковременных тестов со смартфонами T-Mobile.
Речь идет о слегка модифицированной версии авторизованного ранее спутника Gen2 Starlink. Разрешено запускать такие спутники и даже проводить кратковременное тестирование бортового радиомодема сотовой связи.
Конкретно разрешено включать на каждом вновь запущенном спутнике его радиомодем (eNodeB) 1910-1915 МГц / 1990-1995 МГц и проверять его работу в течение не более 10 дней.
В разрешении к тому же оговорено, что проведение тестов не должно вызывать помехи для других пользователей радиочастот. При необходимости следует координировать тесты с другими операторами, которые могут «потенциально быть затронуты». В случае выявления помех, SpaceX должен немедленно прекратить испытания и письменно уведомить комиссию о выявленных проблемах.
SpaceX пока не разрешено оказывать услуги сотовой связи клиентам в США.
FCC ссылается на то, что компания не заполнила какую-то форму, которая должна была описать точные технические и операционные характеристики спутника. SpaceX объясняет это тем, что определенные ограничения в форме Schedule C не оставили ей возможности точно описать определенные аспекты работы ее спутниковой технологии.
В общем, чиновники, очевидно перестраховываются после того, как на них надавили конкуренты T-Mobile, обеспокоенные, что после запуска Starlink прямой сотово-спутниковой связи, они могут начать терять клиентов в пользу T-Mobile.
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теги: прямая сотово-спутниковая связь Starlink SpaceX FCC
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