5G: В Сингапуре построят сети 5G SA

MForum.ru
26.06.2020,
Singtel и совместное предприятие StarHub и M1 получили частоты 3.5 ГГц и частоты миллиметрового диапазона, а также объявили о выборе основных поставщиков RAN для создания двух общенациональных сетей 5G в Сингапуре.
Лидер рынка Singtel выбрал Ericsson поставщиком решения 5G SA RAN, ядра и оборудования для сети миллиметрового диапазона. Между тем, в 2014 году сообщалось о заключенной с Huawei договоренности о совместной разработке и внедрении решения Huawei 5G.
Совместное предприятие StarHub и M1 выбрало Nokia поставщиком решения ядра и 5G SA RAN сети 5G. Окончательные контракты пока что находятся в процессе согласований. StarHub в 2018 году завершил совместный с Nokia проект по тестированию 5G NR и, похоже, результаты компанию устроили.
StarHub отметил, что продолжит эксплуатировать некоторые сетевые элементы производства Huawei и ZTE. Регулятор IMDA предоставил операторам лицензии на развертывание сетей 5G SA в апреле 2020.
Новичок рынка TPG Telecom не получил общенациональную лицензию 5G, оператор будет строить местные сети 5G на базе частот миллиметрового диапазона. Одним из поставщиков оборудования станет Huawei.
Подробнее о ситуации c 5G за рубежом
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теги: Сингапур 5G пятое поколение новые сети контракты Ericsson Nokia 5G SA
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