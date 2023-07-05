Контракты: Индийская Jio готова подписать контракт с Nokia на $1,7 млрд на поставку решений 5G

MForum.ru

Контракты: Индийская Jio готова подписать контракт с Nokia на $1,7 млрд на поставку решений 5G

05.07.2023, MForum.ru

Сколько было разговоров, что в Индии браво разрабатывали и разработали собственное решение 5G. И что же в итоге? В итоге мы видим сообщения о планах Jio подписать гигантский контракт с Nokia на поставку решений 5G. Похоже, в Индии не опасаются роста зависимости от зарубежных вендоров.

 

 

Jio уже оказывает коммерческие услуги 5G в ряде городов страны.

В октябре 2022 года Ericsson объявляла о партнерстве с Jio для создания 5G SA в Индии.

Интересно, с российскими разработками 5G получится так же? Или мы все же пойдем своим путем?

Источник: Reuters

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теги: контракты Nokia Индия

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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