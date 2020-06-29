5G: Тайваньская TWM выбрала Nokia эксклюзивным поставщиком 5G

29.06.2020, MForum.ru

Тайваньский оператор Taiwan Mobile (TWM) выбрал Nokia эксклюзивным вендором решения 5G RAN (на базе линейки AirScale Radio Acces), Core (масштабируемое, облачное) и IMS. Контракт заключен на 3 года, оценка стоимости - порядка 400 млн евро. seekingalpha.com

Оператор Taiwan Mobile неплохо подготовился к развертыванию 5G на Тайване - закуплено 60 МГц в "золотом диапазоне" 3.5 ГГц, а также 200 МГц в диапазоне 28 ГГц, так что будет где развернуться, чтобы построить сеть, способную обеспечивать качественные услуги 5G.

Рынок Тайваня пока что поделен между вендорами так: Ericsson будет сотрудничать с Chunghwa Telecom, как и Huawei, выбор в пользу Nokia сделали в Taiwan Mobile (TWM) и в Taiwan Star Telecom. Запусков 5G, не считая тестов, еще не было, но они последуют скоро, ведь частоты закуплены и контракты с вендорами заключены.

В мире уже запущено не менее 87 сетей 5G. Везде движение, активность и стройка 5G. Но "мы пойдем другим путем", как обычно. \\ @abloudrealtime - телеграм-канал новостей телекома.

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теги: Тайвань 5G пятое поколение контракты Nokia