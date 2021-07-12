Оборудование: МегаФон выбрал поставщиков на ближайшие 7 лет

12.07.2021, MForum.ru

По результатам проведенного тендера, поставщиками оборудования инфраструктуры для МегаФона в ближайшие 7 лет будут выступать Huawei, Nokia и ZTE. Российские производители в тендере либо не участвовали, либо не смогли его выиграть.

Как это принято у операторов сотовой связи, между вендорами разделили регионы.

Nokia обеспечит своим оборудованием ряд проектов в ЦФО, включая Москву и МО, а также Кавказ.

ZTE достались Челябинск, Оренбург и Чувашия.

Самый большой "кусок пирога" - у китайской Huawei: проекты в Поволжье, Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

Первый масштабный проект на базе решений Nokia стартует в Московском регионе уже в 3q2021 - стратегическая модернизация сети МегаФон в Москве и области. Как ожидается, будет увеличена емкость сети, вырастет качество услуг, пиковые скорости смогут достигать значений выше 1 Гбит/c. Таких результатов планируется достигнуть за счет внедрения нового оборудования, а также активного рефарминга практически всех доступных оператору частотных ресурсов для сети LTE.

«Мы рады объявить результаты тендера и начать работу с партнерами. Высокое качество связи для абонентов – наша основная задача. МегаФон на протяжении нескольких лет лидирует по скорости мобильного интернета в России. В наших ближайших планах – обновление инфраструктуры в ключевых регионах. Новое современное оборудование дает нам возможность развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Все оборудование поддерживает технологии MIMO высоких порядков, в результате чего мы сможем обеспечить 2-5 кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов», – отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Вполне логичное решение. Несмотря на появление разработок, которые позиционируются, как российские, их комплексность, надежность и качество пока что вызывают сплошные вопросы. В таком деле, как связь, проведение масштабных экспериментов на живой сети - недопустимая роскошь. В этом плане выбор 3-х поставщиков из "большой пятерки" (Ericsson, Huawei, Nokia, Samsung, ZTE), вполне разумен. ZTE, вероятно, предложила очень интересные финансовые условия - для этой компании сейчас актуально как можно большее расширение своего портфеля зарубежных заказов. Впрочем, это актуально и для Huawei, и для Nokia.

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