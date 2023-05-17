Оборудование: Кризис позади? Российские операторы смогут получить десятки тысяч BS Nokia и Ericsson

17.05.2023, MForum.ru

Это следует из информации, которую раскопала газета «Известия». Компания «Макскомм» получила необходимые разрешения на ввоз в Россию до 20 тысяч базовых станций и 30 тысяч радиоголов к ним компании Nokia, ранее то же получилось сделать с оборудованием Ericsson в объеме 30 тысяч.

Поскольку ввозится точно то же оборудование, которые ранее проходило сертификацию в России, особой возни с регуляторами не предвидится. Разрешение на продолжение развертывания сетей на импортном оборудовании российские операторы получили взамен на подписанные ими в декабре 2022 года «форвардные контракты» на закупку российского телеком-оборудования.

Этого оборудования достаточно не только для того, чтобы латать дыры, постоянно возникающие в больших сетях сотовой связи из-за выхода оборудования из строя по различным причинам, включая вандализм, но и для того, чтобы продолжать развитие, пусть и не темпами 2020-2021 года, но все же выполнять модернизацию и расширение сетей.

Можно поспекулировать на тему - кому из операторов и за какие деньги достанется ввезенное оборудование, но пока что соответствующая информация в медийное поле не попала.

Скорее всего, дешевым новое оборудование не будет, придется заплатить за «особые условия» в рамках которых оно было добыто. Заплатят вначале операторы, затем абоненты - чудес не бывает. Опять же, если раньше у операторов был выбор из 3 поставщиков, с каждым из которых можно было договориться об оптимальных условиях, угрожая увеличить закупки у другого поставщика, то теперь операторы пришли к ситуации, когда компания Макскомм может диктовать цены, особых альтернатив в виде других поставщиков на рынке не видно. Будем надеяться, что в Минцифры приглядят за тем, чтобы условия поставки не оказались слишком уж драконовскими.

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теги: импортное оборудование LTE базовые станции сотовой связи

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