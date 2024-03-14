Производители: Huawei остается лидером телеком-рынка по выручке от продаж оборудования в 2023 году

14.03.2024, MForum.ru

Предварительные оценки Dell'Oro Group, которые представил MobileWorldLive, показывают, что несмотря на усилия правительства США и других стран, стремящихся сократить рынки, доступные для Huawei, выручка этой компании от реализации телеком-оборудования оказалась больше, чем у глобальных конкурентов из стран "американского блока". По оценкам аналитиков, доля Huawei в глобальной выручке выросла до 30% в 2023 году (на 2% относительно уровня 2022 года).

Доля Huawei по выручке от реализации телеком оборудования выросла до 30% по итогам 2023 года по сравнению с 28% в 2022 году.

Доля Nokia осталась неизменной на уровне 15%, доля Ericsson упала с 15% в 2022 году до 14%.

ZTE заняла 4-е место с неизменной долей в 11%, Cisco нарастила свою долю с 5% до 6%.

В понятие телеком-оборудование аналитики Dell'Oro включают решения ШПД, РРЛ, оптоволоконный транспорт, ядра сетей сотовой связи, решения радиоподсистемы, маршрутизаторы и коммутаторы операторского уровня.

В целом общемировой объем продаж телеком-оборудования упал на 5%. Это хуже, чем ожидалось. В предыдущие 5 лет телеком рынок рос, но с 2H2023 он начал снижаться, что аналитики объясняют в том числе более медленным, чем ожидалось, переходом к 5G SA.

Заметно сократились доходы рынка телеком-оборудования в Северной Америке - на 20%, из-за слабой активности в сфере развития RAN и систем ШПД. За исключением Северной Америки, глобальные доходы выросли, особенно за счет активностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аналитики Dell'Oro прогнозируют, что рыночные условия "останутся сложными в 2024 году", но падение будет меньшим, чем в 2023 году.

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