Свопы: Vodafone и Orange грозит замена инфраструктуры 5G в Румынии

07.03.2024, MForum.ru

В Румынии, как и во многих других странах, в эпоху 4G/LTE операторы охотно закупали китайского оборудование. Для 5G Orange и Vodafone приобрели решения Huawei, Vodafone начал предоставлять услуги 5G с 2019 года. Теперь после законодательных изменений в Румынии, оборудование Huawei 5G придется демонтировать. Об этом рассказывает LightReading.

"Мы разочарованы решением правительства, которое не основано на какой-либо объективной оценке или фактических выводах", - говорится в заявлении Huawei.

Для Vodafone и Orange решение правительства может, что называется, "встать в копеечку", поскольку заменять придется скорее всего не только решения 5G, но и 4G/LTE. Во всяком случае, когда запретили решения 5G Huawei в Великобритании, операторам пришлось заменять и инфраструктуру 4G/LTE.

Впрочем, никто не собирается пускать операторов по миру, новое регулирование Румынии предусматривает срок в 5 лет на замену решения ядра, и 7 лет - на замену решений радиоподсистемы с момента их закупки. Можно было и пожестче, ведь операторы закупались у Huawei, когда уже было ясно, куда идет развитие событий. Вероятно, рассчитывали проскочить "как-нибудь так", но правительство пока что действует решительно.

В Vodafone, пусть и с запозданием, но осознали, что игры с Huawei пора завершить еще до того, как появилась новость о решении правительства. Оператор представил Ericsson и Samsung в качестве новых вендоров решения 5G незадолго до MWC-2024. Ericsson обеспечит 80% городских площадок, на долю Samsung придется 20%.

Про судьбу сетей 4G впрямую ничего не говорится, но Samsung подтвердила, что будет поставлять решения не только 5G, но и других поколений. Это почти наверняка означает, что решения Huawei 4G будут удалены с сайтов Vodafone. Скорее всего, не отличается ситуация и с сайтами Ericsson, хотя шведская компания не упоминала об это, рассказывая о своем контракте. В сельской местности Румынии сеть совместно построена Vodafone и Orange, по выбору поставщика для нее тендер будет проведен отдельно.

Очередная плохая новость для Huawei. Nokia заменяет решения Huawei на 3000 сайтов, которыми управляет Deutsche Telekom в Германии. И дело не только в геополитике (хотя этот фактор - очень существенен), на позицию европейских операторов все более влияет то, что Huawei все еще не склонна к переходу на концепции Cloud RAN и Open RAN. А тот же Vodafone к 2030 году планирует развернуть открытую сеть RAN на 30% сайтов.

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теги: Huawei регулирование Румыния свопы проблемы

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