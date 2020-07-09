Контракты: Перехватил ли Samsung Verizon у Nokia?

MForum.ru
09.07.2020,
Ситуация с возможной потерей компанией Nokia контракта на расширение сети Verizon в пользу Samsung пока что не прояснилась. Напомню, речь идет не только о новом контракте на поставку решений 5G, но и о предположительной замене решения 4G/LTE Nokia на этой американской сети. О чем уже на днях я рассказывал.
Verizon и Samsung пока что не комментируют ситуацию, а в Nokia напомнили, что с Verizon работают давно и рады были бы продолжать работать далее. В общем, ничего существенного, обычный для таких ситуаций режим "no comments".
И все же есть ощущение, что предполагаемая замена оборудования 4G Nokia на решения 4G/5G Samsung - вероятное решение по двум причинам.
Во-первых, возня с оборудованием трех поставщиков для оператора - избыточна. Во-вторых, DSS. Динамическое совместное использование спектра сетями 4G/5G требует использования оборудования одного вендора в сетях 4G и 5G. А поскольку пока что в Verizon не замахиваются на 5G NSA, DSS выглядит как must have решение.
Samsung, как видим, готов на многое, чтобы занять на рынке 5G как можно больше места. И если часть потенциального роста доли рынка этой компании будет связана с американской политикой вытеснения китайских вендоров из дружественных к США стран, то другую часть этого прироста в Samsung, похоже, хотят себе обеспечить за счет Nokia. И за возможный swap решений 4G на сети Verizon, похоже заплатят именно корейцы, а не американцы.
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теги: тренды Nokia Samsung контракты
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