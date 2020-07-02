5G: Еврокомиссия проработала регулирование малых сот 5G

MForum.ru
02.07.2020,
Еврокомиссия приняла регулирование малых сот, что станет шагом вперед в развитии сетей 5G для наращивания их емкости, а также улучшения качества покрытия в странах ЕС.
В заявлении ЕС содержится описание физических и технических характеристик малых сот 5G, на которые не будут распространяться требования на получения типовых разрешений, которые требуется получать при развертывании сетей на обычных базовых станциях.
Госрегулирование требует, чтобы базовые станции устанавливались так, чтобы их было не видно, либо они должны что-то загораживать при установке на несущие поддерживающие конструкции. Также они не должны излучать больше, чем оборудование Wi-Fi.
Малые соты 5G потреблять меньше энергии, чем современная инфраструктура 4G, что должно минимизировать уровни электромагнитного воздействия на людей и окружающую среду. В частности, речь идет об уровнях, которые будут ниже, чем действующие в ЕС уровни, которые на сегодня в 50 раз ниже, чем уровни, которые по мнению ученых могут потенциально оказывать какое-то воздействие на здоровье людей.
Комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон подчеркнул, что сети 5G это "опора социально-экономического развития Европы", и что они позволяют предоставлять новые услуги в области здравоохранения, энергетики, транспорта и образования. Также по его мнению сети 5G будут играть "ключевую роль" в поддержке усилий по восстановлению стран ЕС от последствий Covid-19. Чиновник призвал страны ЕС активнее поощрять развертывание 5G сетей, стимулируя инновации и повышение конкурентоспособности.
Источник: mobileworldlive.com
Список всех запущенных сетей 5G в мире можно найти на MForum
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теги: 5G пятое поколение ЕС Евросоюз регулирование малые соты
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