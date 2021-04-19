5G: Nokia поможет LG Uplus нарастить индор покрытие 5G

19.04.2021, MForum.ru

LG Uplus и Nokia подписали соглашение об использовании решений Nokia AirScale для улучшения покрытия 5G в помещениях для того, чтобы обеспечить бесшовное покрытие внутри и вне помещений.

Размещение малых сот Nokia AirScale запланировано по всей Южной Корее, но компании не сообщают о каком числе малых сот идет речь, также нет данных о суммарной стоимости контракта и о том, в течение какого времени он будет действовать.

Приоритетно малые соты ASiR будут устанавливаться в торговых центрах и в офисных помещениях. Система состоит из блока Nokia Digital Baseband и решений ASiR-pRRH (pico Remote RadioHead) и способна поддерживать работу с несколькими операторами и различными диапазонами частот, обеспечивая подключения абонентских устройств 5G.

Элементы системы легко установить, их можно использовать и при переходе к 5G NR, поддерживается их настройка через веб-менеджер, что позволяет компании Nokia позиционировать это решение, как оптимальную замену дорогих DAS систем.

Краткие технические данные

ASiR-pRRH

Tri-bands support – 3 technologies into 1 box

40MHz OBW / legacy band , 100MHz OBW / 5G band

50 - 250mW output power – Wide coverage, high ceiling support, cost saving

Integrated / External antenna variants – Extend deployment to full scenarios

4G-5G chaining – 4G/5G co-site with just one Cat6a transmission

ASiR-sHUB

12 x 10GBASE-T ports – The highest pRRHs connectivity in industry, perfect for adding 5G

4 x 9.8G (SFP ports) backhaul to BBU – Strong backhaul capability to enable 4 Hub chaining or use 1x 9,8G for ASiR RFC connectivity

4G/5G concurrent support – smooth upgrade to 5G without hardware changing

Rich feature support (SFN, Virtual 4T4R) – coverage or capacity driven, as customer wish

ASiR-RFC

Multi-tech RF conversion – GSM/WCDMA/LTE in one system

3 x 4 RF ports (12 SMA connectors)– Neutral Hosting for multi-vendor scenario

8 x 9.8G SFP ports (CPRI interface)– Strong connectivity to Hubs

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