5G: Nokia поможет LG Uplus нарастить индор покрытие 5G

MForum.ru
19.04.2021,
LG Uplus и Nokia подписали соглашение об использовании решений Nokia AirScale для улучшения покрытия 5G в помещениях для того, чтобы обеспечить бесшовное покрытие внутри и вне помещений.
Размещение малых сот Nokia AirScale запланировано по всей Южной Корее, но компании не сообщают о каком числе малых сот идет речь, также нет данных о суммарной стоимости контракта и о том, в течение какого времени он будет действовать.
Приоритетно малые соты ASiR будут устанавливаться в торговых центрах и в офисных помещениях. Система состоит из блока Nokia Digital Baseband и решений ASiR-pRRH (pico Remote RadioHead) и способна поддерживать работу с несколькими операторами и различными диапазонами частот, обеспечивая подключения абонентских устройств 5G.
Элементы системы легко установить, их можно использовать и при переходе к 5G NR, поддерживается их настройка через веб-менеджер, что позволяет компании Nokia позиционировать это решение, как оптимальную замену дорогих DAS систем.
Краткие технические данные
ASiR-pRRH
ASiR-sHUB
ASiR-RFC
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теги: телеком 5G пятое поколение 5GSA 5G SA
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