5G: Базовые станции 5G Nokia будут выпускаться на базе платформы Qualcomm

15.10.2020, MForum.ru

Речь идет только об оборудовании для создании малых сот, предназначенных для использования в помещениях. Для их создания будет задействована платформа Qualcomm 5G RAN. Такие малые соты планируется использовать для создания покрытия 5G в жилых помещениях и в помещениях бизнес-назначения - офисах и торговых центрах. Новинка Nokia дополнит портфель малых сот 5G Nokia, в который входят, например, AirScale Micro Remote Radio Head и AirScale Indoor Radio, которые уже используются в различных странах. Новая малая сота Nokia 5G Smart Node, как ожидается, будет доступна с 1q2021.

Поскольку 80% сеансов мобильной связи инициируются внутри помещений, домашние и малые предприятия, это центры использования мобильных устройств, что делает востребованным высококачественное покрытие 5G в помещениях. Сигнал в миллиметровом диапазоне частот почти не способен проникать в помещения, до какой-то степени это актуально и для диапазонов 3.3-4 ГГц. Поэтому приемлемое покрытие сигналом 5G помещений можно обеспечить только за счет развертывания маломощных малых сот непосредственно в помещениях.

Nokia Smart Node это модульное решение, с поддержкой 4G и 5G. Оно основано на модеме Qualcomm FSM100xx с поддержкой обновлений встроенного ПО "по-воздуху".

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теги: 5G Nokia Qualcomm малые соты пятое поколение