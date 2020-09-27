Оборудование инфраструктуры: Samsung представил малые соты 5G для использования в помещениях

MForum.ru
27.09.2020,
Представленные компанией Samsung малая сота - это часть новой 5G линейки компании Samsung Link, предназначенной для использования в зданиях и сооружениях. Новая малая сота Samsung Link Cell основана на радиоплатформе Qualcomm 5G RAN. Первыми пользователями новинки станут абоненты американского оператора Verizon.
Под корпусом Link Cell - встроенные антенны, радио миллиметрового диапазона и функциональность управляющего блока.
Новинка предназначена прежде всего для использования на предприятиях, в офисах, торговых центрах, на стадионах и в отелях.
Первая версия Samsung Link Cell будет поддерживать частотный диапазон 28 ГГц, вплоть до четырех полос по 100 МГц. Емкость корпуса - менее 4 л, отличный результат для устройства, которое содержит радио, антенны и цифровой блок.
Малая сота Samsung Link Cell может размещаться на стенах или потолке, практически точно так же, как и точки доступа Wi-Fi. Благодаря отсутствию вентиляторов, устройство не шумит, охлаждение обеспечивается за счет конвекции.
Link Cell поддерживает само-организацию, что обеспечивает оптимальное функционирование радиочасти, обеспечивая бесшовное функционирование уличной макросети и сети малых сот в здании.
Другие составляющие линейки Samsung Link - это Link Hub и Link HubPro, которые будут готовы к коммерческому развертыванию в 1q2021. Link Hub будет работать в составе систем DAS 5G с использованием низких и средних частот. Link HubPro - активная антенная система, включающая в себя концентратор, включающая хаб и встроенную радиочасть, способную работать в различных частотных диапазонах.
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теги: телеком Samsung 5G пятое поколение малые соты базовые станции
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