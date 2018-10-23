Телеком: Qualcomm представил Snapdragon 675 для устройств следующего поколения

MForum.ru
23.10.2018,
Qualcomm сегодня представил очередную мобильную платформу - Snapdragon 675 с поддержкой трех цифровых камер и развитыми игровыми возможностями. Особенность чипсета - многоядерная поддержка ИИ, что должно обеспечить возможность качественного игрового опыта и высокого FPS. Вскоре выйдет первый смартфон Xiaomi на базе новой платформы. В Snapdragon 675 используются: решение Qualcomm ® AI Engine, процессор обработки изображений Qualcomm Spectra™, центральный процессор Qualcomm ® Kryo™ и графический процессор Qualcomm ® Adreno™.
Также компания объявила о совместных с Samsung усилиях по разработке малых сот 5G, предназначенных для использования, как в частотном диапазоне до 6 ГГц и в миллиметровом диапазоне частот. Первые малые соты Samsung 5G на базе FSM100xx начнут появляться в 2020 году. Об этом сообщает Mobile World Live.
Qualcomm также разработал самый компактный антенный модуль семейства QTM052 для мобильных устройств - о нем мы уже сообщали. (Пресс-релиз компании).
Не так давно компания Qualcomm совместно с Ericsson осуществила первый эфирный вызов со смартфона в рамках стандарта 3GPP Rel.15 5G NR. Звонок был осуществлен в лаборатории Ericsson в Стокгольме в диапазоне 3.5 ГГц.
В Qualcomm провели апдейт технологии Quick Charge. Новая версия, Quick Charge 4+ может обеспечить зарядку до 50% емкости батареи за 15 минут или менее. Эта технология обеспечиват на 15% более быструю зарядку и осуществляет ее на 30% более эффективно, нежели чем предыдущая версия. Технологии зарядки Qualcomm используются более, чем в 1000 различных мобильных устройствах, аксуссуарах или контроллерах.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: Qualcomm Snapdragon
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
23.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Компания Qualcomm представляет самые компактные антенные модули 5G NR mmWave / MForum.ru
23.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Qualcomm и Ericsson осуществили беспроводное соединение с помощью тестового устройства в формате смартфона 5G NR / MForum.ru
23.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 675 / MForum.ru
23.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm представил новые радиомодули для частот миллиметрового диапазона / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru