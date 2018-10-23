Телеком: Qualcomm представил Snapdragon 675 для устройств следующего поколения

MForum.ru

Телеком: Qualcomm представил Snapdragon 675 для устройств следующего поколения

23.10.2018, MForum.ru

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Qualcomm сегодня представил очередную мобильную платформу - Snapdragon 675 с поддержкой трех цифровых камер и развитыми игровыми возможностями. Особенность чипсета - многоядерная поддержка ИИ, что должно обеспечить возможность качественного игрового опыта и высокого FPS. Вскоре выйдет первый смартфон Xiaomi на базе новой платформы.  В Snapdragon 675 используются: решение Qualcomm ® AI Engine, процессор обработки изображений Qualcomm Spectra™, центральный процессор Qualcomm ®  Kryo™ и графический процессор Qualcomm ® Adreno™. 

Также компания объявила о совместных с Samsung усилиях по разработке малых сот 5G, предназначенных для использования, как в частотном диапазоне до 6 ГГц и в миллиметровом диапазоне частот. Первые малые соты Samsung 5G на базе FSM100xx начнут появляться в 2020 году. Об этом сообщает Mobile World Live.

Qualcomm также разработал самый компактный антенный модуль семейства QTM052 для мобильных устройств - о нем мы уже сообщали. (Пресс-релиз компании).

Не так давно компания Qualcomm совместно с Ericsson осуществила первый эфирный вызов со смартфона в рамках стандарта 3GPP Rel.15 5G NR. Звонок был осуществлен в лаборатории Ericsson в Стокгольме в диапазоне 3.5 ГГц.

В Qualcomm провели апдейт технологии Quick Charge. Новая версия, Quick Charge 4+ может обеспечить зарядку до 50% емкости батареи за 15 минут или менее. Эта технология обеспечиват на 15% более быструю зарядку и осуществляет ее на 30% более эффективно, нежели чем предыдущая версия. Технологии зарядки Qualcomm используются более, чем в 1000 различных мобильных устройствах, аксуссуарах или контроллерах.

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теги: Qualcomm Snapdragon

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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