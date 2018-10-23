Пятое поколение: Qualcomm представил новые радиомодули для частот миллиметрового диапазона

MForum.ru
23.10.2018,
Почему стоит об этом знать? Потому, что именно миллиметровый диапазон хорошо подходит для развертывания сетей 5G в густонаселенных городах, где плотность подключений на квадратный километр будет высокой. Именно миллиметровый диапазон обещает высокие скорости таких подключений, что сделает возможным многие новые виды использования мобильного беспроводного подключения, например, для VR/AR.
Qualcomm впервые представил первые модули QTM052, рассчитанные на работу в миллиметровом диапазоне частот 24-86 ГГц, еще в июле 2018 года, а в октябре компания демонстрирует, что смогла уменьшить габариты модулей на 25%!
На фото видно, как сократилась высота модуля! Это позволит создавать на его основе сравнительно "плоские" смартфоны, расширив возможности производителей по части дизайна. Монета в один цент приведена для масштаба.
В корпусе смартфона новые модули 5G могут размещаться, например, так:
Радиомодуль Qualcomm QTM052 способен поддерживать работу с полосой вплоть до 800 МГц в диапазонах 26.5-29.5 ГГц (n257), 27.5-28.35 ГГц (n261) и 37-40 ГГц (n260).
Модули рассчитаны на работу с модемом 5G NR Snapdragon X50. В составе модуля кроме радиотрансивера есть также контроллер питания, компоненты RF фронт-энда и антенная решетка. Все вместе - это комплексное решение Qualcomm, позволяющее создавать смартфоны 5G NR. Решение уже поставляется производителям мобильных терминалов в режиме сэмплирования, массовый выпуск модулей начнется в ближайшие месяцы.
Многие производители уже договорились с Qualcomm о закупке этого решение, так что в первой половине 2019 года мы можем рассчитывать на появление на рынке выбора мобильных терминалов и других устройств на базе платформы Qualcomm с модемами Snapdragon X50 5G NR. В частности, модемы закупают такие вендоры, как: Asus, Fujitsu, hmd (Nokia), HTC, inseego, LG, Motorola, NetComm Wireless, NetGear, 1+, Oppo, Sharp, Sierra Wireless, Sony, Telit, Vivo, WNC, WingTech, Xiaomi.
Фотографии - пресс-службы Qualcomm ++
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теги: пятое поколение qualcomm модули миллиметровый диапазон
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© Алексей Бойко,
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