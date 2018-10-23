Пресс-релизы: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 675

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Пресс-релизы: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 675

23.10.2018, MForum.ru

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Всё это станет возможно благодаря использованию в Snapdragon 675 решения Qualcomm ® AI Engine, процессора обработки изображений Qualcomm Spectra™, центрального процессора Qualcomm ®  Kryo™ и графического процессора Qualcomm ® Adreno™.

«Snapdragon 675 играет ключевую роль в том, чтобы позволить производителям оборудования реализовывать в своих будущих смартфонах функции следующего поколения и невероятную производительность, — сказал Кедар Кондап (Kedar Kondap), вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies, Inc. — Благодаря новейшим возможностям в области игр, замечательной производительности камеры и многоядерной ИИ-платформе AI Engine смартфоны на базе Snapdragon 675 позволят потребителям по всему миру получить новые впечатления от взаимодействия с устройствами».

Мобильная платформа Snapdragon 675 предоставляет новые типы архитектуры и улучшение производительности по сравнению с Snapdragon 670 в следующих областях:

Игры. Самые передовые игры предъявляют высокие требования к смартфону, и здесь проявляются преимущества гетерогенной вычислительной мобильной платформы Snapdragon, а Snapdragon 675 обеспечивает высокое качество изображения и непрерывность игрового процесса. Qualcomm Technologies работает с разработчиками игр, чтобы реализовать игровые возможности нового уровня на платформах 600-й серии. В результате оптимизирован ряд конкретных игр и игровых движков, включая Unity, Unreal, Messiah и NeoX. Qualcomm Technologies также поддерживает популярные инструменты и API, в том числе Vulkan, OpenGL 3.2, OpenCL и профилировщик Snapdragon.

Съёмка. Используя невероятную производительность процессоров обработки изображений Qualcomm Spectra 200, Snapdragon 675 даёт пользователям смартфонов возможность снимать фото и видео в профессиональном качестве днем и ночью, в режиме slow motion и при использовании ИИ. Snapdragon 675 поддерживает работу тройной камеры на передней или задней панели и такие функции, как телефото, широкоугольный и суперширокий захват изображений, а также улучшенный портретный режим (боке), разблокировку устройства посредством 3D-распознавания лица и «эпические» сэлфи. Помимо этого, Snapdragon 675 обеспечивает запись расширенных slo-mo-видеороликов в формате HD, не ограниченных очередями в одну секунду или менее.

Искусственный интеллект. Мобильная платформа Snapdragon 675 с многоядерной системой AI Engine сделана так, чтобы обеспечить более чем 50-процентный прирост возможностей ИИ-решений. AI Engine улучшает способность мобильных устройств получать информацию и быть лучшим персональным помощником, снимая фотографии и видео, обучаясь и адаптируясь к голосу пользователя, а также оптимизируя время работы от батареи. Благодаря гетерогенным вычислениям процессор обработки сигналов Hexagon, графический процессор Adreno и центральный процессор Kryo, работая в комплексе, позволяют быстрее и эффективнее запускать ИИ-приложения. Дополнительные варианты использования ИИ, поддерживаемые на Snapdragon 675, включают в себя съёмку фото и видео (распознавание плана и объекта, перенос стиля изображения, портретное переключение), обеспечение безопасности (разблокировка по лицу, безопасность платежей), распознавание голоса и перевод. Независимые поставщики ПО по всему миру также поддерживают платформу, включая Megvii (Face++), NetEase, SenseTime, Thundersoft и Trio.AI.

Помимо улучшений в части поддержки игр, камеры и ИИ, в Snapdragon 675 реализованы такие возможности и решения:

  • безопасность на уровне DSP обеспечивает превосходную защиту при разблокировке устройства посредством распознавания лица;
  • модем Snapdragon X12 поддерживает скорость в нисходящем канале до 600 Мбит/с и агрегацию до трех несущих;
  • Qualcomm ® Quick Charge™ 4+ способно заряжать аккумулятор смартфона от нуля до 50% за 15 минут (Фактические результаты могут зависеть от конструкции устройства.);
  • аудиотехнологии Qualcomm ® Aqstic™ и Qualcomm ® aptX™.

Мобильная платформа Snapdragon 675 доступна уже сегодня и, как ожидается, появится в потребительских устройствах в первом квартале 2019 года.

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теги: Qualcomm Snapdragon 

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