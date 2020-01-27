МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ»

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МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ»

27.01.2020, MForum.ru

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27 января 2020, пресс-релиз МТС через MForum.ru.

27 января 2020 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Ericsson (NASDAQ: ERIC), мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, при поддержке правительства Республики Татарстан развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «КАМАЗ» в г. Набережные Челны, крупнейшем производителе тяжелых грузовых автомобилей в России. Технологии радиодоступа 5G и LTE будут способствовать оптимизации производства на предприятии и повышению его конкурентоспособности.

Частная (private) беспроводная сеть, предназначенная для решения технологических задач, объединяет различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, что обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Частная сеть «КАМАЗа» одновременно поддерживает технологии 5G и LTE. На первом этапе на сети развернуты системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR-решение для удаленного обучения персонала.

Агрегация несущих частот позволила достичь требуемых характеристик сети – во время тестирования максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/сек, в стандарте 5G – 870 Мбит/сек. Использование диапазона LTE 2100 МГц для передачи сигнальной информации сети 5G позволило существенно увеличить покрытие базовой станции 5G в диапазоне 28 ГГц.

Сеть развернута с использованием оборудования Ericsson, включая цифровой модуль Ericsson Baseband 5216 и панельную антенну 2100 МГц, а также выносной радиомодуль Ericsson Radio 2219 2100 МГц, цифровой модуль Ericsson Baseband 6630 и приемопередатчик Ericsson AIR 5121 28000 МГц. В ходе тестирования скоростей передачи данных использовалось 5G устройство от Sony, поддерживающее частоты миллиметрового диапазона. На устройство было установлено клиентское ПО Qualcomm, совместимое с сервером.

«Группа компаний МТС уже имеет опыт создания сетей Private LTE на российских предприятиях. Запуск первой в России частной сети 5G на «КАМАЗа», демонстрирующий инновационное лидерство участников этого проекта – первый значимый этап в нашем сотрудничестве с «КАМАЗом», начало которому было положено в 2018 году. На базе частной сети 5G и LTE мы готовы внедрять различные решения в сфере промышленного интернета вещей и автоматизации производственных процессов на «КАМАЗе», которые усилят рыночные позиции российского автопрома», - отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин.

«Развертывание сетей 5G предусмотрено в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» как важная составляющая экономического роста страны. Использование передовых технологий 5G и Private LTE помогает оптимизировать процессы производства во всех отраслях промышленности. Автопроизводство входит в число мировых лидеров по внедрению технологий 5G в промышленных целях, и наш опыт показывает, что применение технологий 5G и LTE поможет совершить качественный прорыв в производстве на заводе «КАМАЗ», – комментирует президент компании Ericsson в России Себастиан Толстой.

«Наша компания сегодня находится на новом этапе развития, предполагающем применение инновационных решений и создание высокотехнологичной продукции. «КАМАЗ» ведёт серьёзную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники. И в этом сложном процессе весьма своевременно и востребовано содействие лидеров рынка информационно-коммуникационных и цифровых технологий. Объединение усилий с партнёрами, использование передовых разработок позволит повысить эффективность нашей деятельности в реализации этих важных для компании и российского автопрома направлений», - отметил заместитель генерального директора – директор по развитию ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров.

В апреле 2018 года МТС, «КАМАЗ» и Ericsson подписали соглашение о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, разработки и внедрения промышленного интернета вещей, а также автоматизации производства на «КАМАЗе».

В феврале 2019 года на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2019) в Барселоне Ericsson и МТС подписали соглашение о запуске в России первых фрагментов 5G-сетей с 2019 года и дальнейшем развитии 5G-решений на действующей инфраструктуре МТС. План работ на 2019-2022 годы предусматривает разработку и развертывание в 2019 году первых фрагментов сетей 5G в рамках пилотных зон и коммерческих кластеров, эволюцию существующих LTE-сетей в высокоскоростные сети LTE Evo, а также развитие и внедрение коммерческих решений и продуктов на основе технологий 5G.

пресс-релиз на сайте оператора  

Частные сети

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теги: пресс-релизы МТС частные сети

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