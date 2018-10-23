Пресс-релизы: Qualcomm и Ericsson осуществили беспроводное соединение с помощью тестового устройства в формате смартфона 5G NR

23.10.2018, MForum.ru

Qualcomm и Ericsson успешно осуществили первое беспроводное соединение с использованием 5G NR на частоте ниже 6 ГГц с помощью устройства мобильного форм-фактора, соответствующего требованиям 3GPP

— Это стало значимой демонстрацией работоспособности технологий, предпринятой накануне появления первых коммерческих мобильных устройств с поддержкой 5G NR в первой половине 2019 года —

Стокгольм, Швеция — 23 октября 2018 г. — Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), и компания Ericsson объявили об успешном совершении соединения по каналу беспроводной связи 5G NR в диапазоне ниже 6 ГГц на мобильном тестовом устройстве в форм-факторе смартфона. Соединение через радиоэфир было осуществлено в лаборатории Ericsson в Стокгольме, Швеция, на частоте 3,5 ГГц и соответствовало требованиям, изложенным в документе 3GPP Release 15. Так же, как и для первых беспроводных соединений, выполненных компаниями с использованием миллиметровых волн в диапазоне 28 и 39 ГГц в сентябре 2018 года, сегодня для звонка в диапазоне до 6 ГГц использовалось радиооборудование 5G NR AIR 6488 и передающие устройства компании Ericsson, а в тестовом мобильном устройстве был применён 5G-модем Qualcomm Snapdragon ™ X50 и радиочастотная подсистема.

В декабре 2017 года компании Ericsson и Qualcomm Technologies объявили о проведении тестирования взаимосовместимости на стадии разработки (IODT), чтобы сделать возможным построение инфраструктуры, совместимой со стандартом 5G NR, а также выпуск смартфонов и других мобильных устройств в первой половине 2019 года. Успешные беспроводные 5G-соединения с использованием диапазона до 6 ГГц и миллиметровых волн являются ключевыми вехами в процессе коммерциализации технологий, поскольку операторы и производители оборудования по всему миру теперь могут использовать продукты обеих компаний для проведения собственных тестов в лабораториях и в полевых условиях.

«Достижение совместимости в разных диапазонах показывает силу экосистемы 5G, — говорит Пер Нарвингер (Per Narvinger), руководитель направления сетевой продукции, Ericsson. — Вместе с Qualcomm Technologies мы успешно протестировали решения 5G NR в диапазонах 39 и 28 Гц, а теперь и в диапазоне 3,5 ГГц. Эти вехи подтверждают коммерческую готовность 5G. Они также дают операторам более широкие возможности по использованию технологий 5G».

«Сегодняшнее установление соединения — важная веха, поскольку теперь нами успешно совершены 3GPP-совместимые соединения как в диапазонах частот до 6 ГГц, так и на миллиметровых волнах. «Это облегчит развертывание мобильными операторами сетей 5G NR, — говорит Дурга Маллади (Durga Malladi), старший вице-президент по инжинирингу и генеральный менеджер направления 4G/5G в Qualcomm Technologies, Inc. — Диапазон до 6 ГГц имеет большое значение при глобальном развертывании 5G NR, поскольку он обеспечит широкую область покрытия, высокопроизводительную связь». Он был выделен для коммерческого использования и разыгран на торгах во многих регионах мира, включая США, Южную Корею и Европу, а ближайшее время к ним присоединяться и другие. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с компанией Ericsson по превращению 5G в коммерческую реальность для мобильной экосистемы».

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теги: Qualcomm Snapdragon Ericsson

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