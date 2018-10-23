Пресс-релизы: Компания Qualcomm представляет самые компактные антенные модули 5G NR mmWave

23.10.2018, MForum.ru

— Новые модули 5G NR mmWave на 25% меньше, чем их предшественники, что дает производителям мобильных устройств больше возможностей при конструировании 5G-смартфонов, которые будут запущены в производство в начале 2019 года —

Гонконг — 23 октября 2018 г. — Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, сегодня представила самые компактные антенные модули mmWave, дополняющие линейку полностью интегрированных антенных модулей миллиметрового диапазона 5G NR Qualcomm ® QTM052. Они предназначены для использования в смартфонах и иных мобильных устройствах. Новинка на 25% меньше первого антенного модуля mmWave QTM052, представленного в июле 2018 года. Она спроектирована таким образом, что позволяет изготовителям мобильных устройств выполнять строжайшие требования к размерам для смартфонов 5G NR и других мобильных устройств, которые предполагается выпустить в 2019 году. Уменьшенные размеры антенных модулей предоставляют производителям больше вариантов размещения компонентов, то есть бо́льшую свободу и гибкость при конструировании устройств, поддерживающих 5G mmWave.

«Мы в компании Qualcomm Technologies постоянно ищем пути внедрения инноваций и революционных изменений в области мобильной связи. Новейший пример здесь — антенные модули mmWave QTM052, являющиеся развитием радиочастотных модулей 5G NR mmWave и Sub-6 ГГц для смартфонов и других мобильных устройств, которые стали нашим ключевым достижением, представленным в июле 2018 года, — говорит Кристиано Амон (Cristiano Amon), президент Qualcomm Incorporated. — Мы стремимся предоставить OEM-производителям большее разнообразие в части форм-факторов смартфонов с поддержкой 5G. И это стало возможным благодаря новаторским технологиям в миниатюризации модулей 5G NR mmWave. Это ключевое достижение укрепляет лидирующее положение Qualcomm Technologies в коммерциализации технологии 5G, намеченной на начало 2019 года».

Антенные модули QTM052 mmWave в сочетании с 5G-модемом Qualcomm ® Snapdragon™ X50 помогают решить проблемы, связанные с применением миллиметровых волн. Использование фазированной антенной решетки чрезвычайно малого размера позволяет встроить до четырех модулей в устройство форм-фактора смартфона. Эти модули поддерживают улучшенное формирование и отслеживание лучей и управление лучом, значительно повышая дальность распространения и надёжность сигналов mmWave. Антенные модули включают радиочастотный приемопередатчик, схему управления мощностью, компоненты конечного формирования радиочастотного сигнала и фазированную антенную решетку. Они могут работать с полосой до 800 МГц, включая диапазоны 26,5–29,5 ГГц (n257), 27,5–28,35 ГГц (n261) и 37–40 ГГц (n260).

Ознакомительные образцы новых антенных модулей QTM052 mmWave доступны заказчикам. Предполагается их внедрение в коммерческих устройствах 5G NR в начале 2019 года.

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теги: Qualcomm Snapdragon

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