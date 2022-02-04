Развитие сетей: МТС обеспечила связью ТРЦ в Барнауле

MForum.ru
04.02.2022,
МТС сообщает о завершении строительства сети в ТРЦ Galaxy. Indoor-покрытием обеспечено более 154 тысяч кв. метров площади центра. Это не первый ТРЦ в Алтайском крае, где МТС обеспечил покрытие, ранее качественное покрытие МТС получил ТРЦ "Пионер".
фото - ТРЦ Galaxy
МТС в Алтайском крае занимается не только наращиванием покрытия сети за счет строительства LTE все в менее крупных населенных пунктах, но также работает над улучшением indoor покрытия. Одними из сложных для "телефонизации" объектов являются торгово-развлекательные центры с их множеством межэтажных перегородок, стеклами с высоким коэффициентом поглощения радиоволн, железобетонными элементами - все это изрядно ослабляет радиосигналы.
В таких зданиях, как правило, приходится использовать специальные методы - строить сети с набором распределенных антенн (DAS) или задействовать малые соты.
теги: телеком МТС Алтайский край Барнаул развитие сетей
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