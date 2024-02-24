Технологии сотовой связи: Singtel заявляет, что первой в мире внедрила поддержку сегментирования сети на основе приложений

MForum.ru
24.02.2024,
Singtel вместе с Ericsson и Samsung представили действующую реализацию технологии сегментации сетей на основе приложений (app-based network slicing). Это означает, что ресурсы сети делятся на слои или "слайсы", каждый из которых предназначен для обслуживания определенного типа приложений или услуг. Например, один слайс может быть предназначен для обслуживания видеоприложений, другой - для обслуживания голосовых вызовов, а третий - для обслуживания Интернета вещей. Такой подход, как ожидается, позволит операторам мобильной связи более эффективно использовать ресурсы сети и предоставлять более качественные услуги своим клиентам. Об этом рассказывает Mobile World Live.
В Singtel говорят, что это предложение уникально по сравнению с другими технологиями сегментации, которые способны обеспечить дифференцированное сетевое взаимодействие только для абонентских линий, а не для отдельных приложений.
В реализации задействована технология разделения сети, известная как Политика выбора маршрута пользовательского оборудования (USRP - User Equipment Route Selection Policy) с Управлением обнаружения приложения (ADC - Application Detection Control). Она тестировалась на развлекательном приложении оператора CAST во время прямой трансляции недавнего теннисного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису.
USRP работает на двухрежимном ядре 5G от Ericsson и направляет трафик данных по выделенному оптимальному пути между интеллектуальными устройствами и сетью Singtel.
Компания Samsung настроила USRP для своего смартфона Galaxy S24 Ultra и планирует распространить его на другие устройства.
В Singtel уверены, что эта технология сулит множество вариантов использования, например, в корпоративных коммуникациях, играх, потоковой передаче, мультимедийных применениях, XR/AR.
Управляющий директор по развитию сети Singtel Singapore Тай Йеоу Лиан уверен, что потребление и обработка данных резко возрастут из-за видео 4К и ИИ, а это означает, что востребованность сетей сотовой связи будет расти, что приведет к снижению производительности приложений.
"Мы гордимся тем, что первыми в мире внедрили технологию сегментирования по приложениям в сети 5G, чтобы обеспечить максимальную производительность приложений даже при высокой перегрузке сети".
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теги: передовые технологии сотовой связи Singtel Ericsson USRP Сингапур сегментация сетей на основе приложений
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