Оборудование сотовой связи: Операторы тестируют оборудование зарубежных вендоров 3-го эшелона

08.09.2023, MForum.ru

Тему сегодня предложил «КоммерсантЪ». Со ссылкой на Сколтех, утверждается, что операторам сегодня не хватает порядка 50 тысяч базовых станций. Что означает это утверждение? По идее, то, что операторы откуда-то все же получают 20-30 тысяч BS (включая б/у оборудование), поскольку суммарная потребность российских сетей не менее 80 тысяч BS.

Также в газете говорится, что операторы в 2023 году тестируют китайского оборудование вендоров «третьего эшелона», то есть продукцию не Huawei и не ZTE. Таких в Китае немало, вспомнить хотя бы Datang Telecom Equipment или Baicells.



пример базовых станций LTE производства Baicells

Китайцы выпускают продукты и LTE, и 5G. Проблема с закупками базовых станций для российских сетей решена? Нет так все просто.

Давайте вспомним, что это за «эшелоны». Говоря о вендорах базовых станций и другого оборудования для сетей сотовой связи, включая ПО, к первому эшелону принято относить поставщиков комплексных решений. Я бы включал в эту категорию только Huawei, Ericsson и Nokia. Решения этих компаний занимают большую часть мирового рынка.

Второй эшелон, на мой взгляд, это такие поставщики как ZTE, Samsung Electronics, NEC.

К третьему относятся компании типа Datang, Baicells и другие.

Особняком пока что стоят разработчики решений OpenRAN. От них не требуют комплексных решений, поэтому потенциально, здесь могут быть десятки и сотни новых участников рынка. Но на сегодня это все же особая категория, на которую операторы, особенно российские, смотрят с осторожностью

Компании «третьего эшелона» не случайно относятся к нему, а не к первому. Что это означает для оператора?

Существуют немалые риски перехода на 3-й эшелон:

🔹 оборудование производителей не из Топ-5 скорее всего не будет надежным, что может приводить к сбоям на сетях;

🔹 проблемы совместимости с другим проприетарным оборудованием - из разряда трудно решаемых, а без этого будет сложно управлять сетями и их обслуживать;

🔹 небольшие производители как правило не способны обеспечить необходимый уровень поддержки и обновления ПО;

🔹 выбор небольшого производителя закладывает проблемы при его внезапном исчезновении; оборудование "аннейм" производителя может отличаться малым набором функциональностей и высокими ценами.

В целом, продолжение роста зависимости российского телекома от Китая представляется мне опасным трендом.

В свете перечисленного вряд ли можно удивляться тому, что первые тесты решений поставщиков «третьего поколения» российских операторов особо не порадовали. Зарубежные партнеры готовы дорабатывать свои решения по просьбе заказчиков… но это займет время, и при этом вряд ли решатся некоторые другие из перечисленных выше проблем.

Кроме того, процесс не может быть быстрым. Доработки займут месяцы. Затем новые испытания. В случае успеха - сертификация в России. Все это быстро не случится. Но сам факт того, что эти попытки идут, демонстрирует «веру» отечественных операторов в «отечественное оборудование». Да и вопрос неприемлемо высоких цен никуда не делся с повестки.

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теги: импорт телеком оборудование базовые станции RAN

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