Пятое поколение: Спектр и Криптонит разработают и выпустят радио 5G Open RAN

12.05.2022, MForum.ru

ООО "Спектр" (Ростех) будет разрабатывать базовые станции 5G совместно с НПК Криптонит (ИКС Холдинг).

В Криптоните уже подготовили техзадания на ОКР по компонентам оборудования. В Ростехе готовы вложить в исследования и разработки 4.4 млрд руб. с планами начала производства коммерчески доступных базовых станций в 2024 году. Об этом рассказывает Никита Королев, КоммерсантЪ.

Как узнал Ъ у неназванных участников рынка, речь идет об оборудовании, создаваемом в рамках концепции OpenRAN. В мире этот подход считается перспективным, но пока что он безусловно мало популярен.

"Спектр" уже показывала операторам свою разработку базовой станции LTE, но отзывы о нем участников рынка можно назвать скорее негативными, в частности, отмечается его низкая функциональность.

Открытыми остаются вопросы получения компонентов для разрабатываемых базовых станций 5G и, в целом, экономики проекта. Российский рынок слишком мал, чтобы собственное производство оборудования 5G было экономически оправданным. Для окупаемости, российские базовые станции 5G должны продаваться на мировом рынке, перспективы чего на сегодня не кажутся особо реалистичными, по крайней мере, в ближайшие годы. Без этого государству придется субсидировать это производство на постоянной основе.

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