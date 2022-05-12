Пятое поколение: Спектр и Криптонит разработают и выпустят радио 5G Open RAN

MForum.ru

Пятое поколение: Спектр и Криптонит разработают и выпустят радио 5G Open RAN

12.05.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

ООО "Спектр" (Ростех) будет разрабатывать базовые станции 5G совместно с НПК Криптонит (ИКС Холдинг).

В Криптоните уже подготовили техзадания на ОКР по компонентам оборудования. В Ростехе готовы вложить в исследования и разработки 4.4 млрд руб. с планами начала производства коммерчески доступных базовых станций в 2024 году. Об этом рассказывает Никита Королев, КоммерсантЪ.

Как узнал Ъ у неназванных участников рынка, речь идет об оборудовании, создаваемом в рамках концепции OpenRAN. В мире этот подход считается перспективным, но пока что он безусловно мало популярен.

"Спектр" уже показывала операторам свою разработку базовой станции LTE, но отзывы о нем участников рынка можно назвать скорее негативными, в частности, отмечается его низкая функциональность.

Открытыми остаются вопросы получения компонентов для разрабатываемых базовых станций 5G и, в целом, экономики проекта. Российский рынок слишком мал, чтобы собственное производство оборудования 5G было экономически оправданным. Для окупаемости, российские базовые станции 5G должны продаваться на мировом рынке, перспективы чего на сегодня не кажутся особо реалистичными, по крайней мере, в ближайшие годы. Без этого государству придется субсидировать это производство на постоянной основе.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: пятое поколение сделано в России Криптонит Спектр разработано в России

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.05. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm анонсировал поддержку 5G SA mmWave — наконец-то! / MForum.ru

05.05. [Новости компаний] Пятое поколение: T-Mobile US усиливает конкуренцию с провайдерами фиксированных беспроводных услуг, используя сеть 5G / MForum.ru

04.05. [Новости компаний] Пятое поколение: 5G Dish Wireless появился в Лас-Вегасе / MForum.ru

04.05. [Новости компаний] Пятое поколение: Dish Wireless заплатит Samsung более $1 млрд за решения 5G / MForum.ru

06.04. [Новости компаний] Кадры: Спектр расширяет сотрудничество с ВУЗами / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:05 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Статистика поведения абонентов. МегаФон] Жители столицы предпочли остаться дома на майские праздники 12 мая 2022, пресс-релиз "МегаФон", через MForum.ru. Количество москвичей, оставшихся дома на ...
10.05.2022 17:01 Наварский Павел Тема: Какие самые интересные девайсы за рубежом?
Для меня открытием стали электронные сигареты. Именно их увидел впервые, когда по Европе путешествовал несколько лет назад)
09.05.2022 17:18 MatveiMalikov Тема: О вреде сотовых телефонов
Зрение сильно падает из-за постоянного зависания в телефоне.
05.05.2022 16:37 ABloud Тема: Краснодарский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Фиксированный доступ. Wi-Fi. Краснодарский край] В Анапе на центральном пляже заработал Wi-Fi 05 мая 2022, Россия, Анапа, пресс-релиз, через MForum.ru. Федеральный оператор ...
04.05.2022 11:10 ABloud Тема: Спутниковая группировка гражданских спутников связи России (22.04.2014)
[Спутниковая связь. Геостационарные спутники] C вводом в эксплуатацию «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» ГП КС выходит на 4 место по числу ГСО-спутников на орбите В лидерах: с вводом в эксплуатацию ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

13.05. [Новинки] Анонсы: Hisense A9 – обновление смартфона с e-ink дисплеем / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6a представлен в рамках Google I/O 2022 / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Honor Play 30 / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартчасы Urban Lite X / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13 / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R7 c 1 дюймовым сенсором представлен официально / MForum.ru

06.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона Infinix Smart 6 / MForum.ru

06.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru

05.05. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 8 Lite замечен на фото / MForum.ru

05.05. [Новинки] Анонсы: Moto E32 представлен официально / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (1) / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G82 / MForum.ru

03.05. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: