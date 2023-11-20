Open RAN: Nokia развертывает энергоэффективную сеть O-RAN 5G с участием нескольких поставщиков для NTT DoCoMo

20.11.2023, MForum.ru

Nokia сообщает, что японский оператор NTT Docomo развернет в своей коммерческой сети по всей Японии решение 5G AirScale, совместимое с Open RAN (O-RAN), включая CU (centralized unit) и ПО для DU. Утверждается, что решение Nokia c высокой пропускной способностью позволит Docomo работать с несколькими поставщиками, подключая различные Open Radio Units (RU). Кроме того, использование маломощных и энергоэффективных устройств линейки AirScale, поможет оператору в реализации стратегии "устойчивого развития" и снизить совокупную стоимость владения.

Nokia развернуть решение основной полосы частот 5G AirScale, которое, по заявлению компании, полностью совместимо с O-RAN в коммерчески доступной сети 5G Docomo. Энергоэффективность решения основана на использовании проприетарных микросхем SoC Nokia ReefShark.

В Nokia говорят о том, что партнерство с Docomo станет демонстрацией преимуществ подхода компании Nokia AnyRAN, поскольку этот подход позволяет сочетать специализированные, гибридные среды и среды CloudRAN с ПО общего типа. Для Open RAN Nokia разрабатывает необходимые функции Open Fronthaul поверх своего высокопроизводительного ПО управления RAN, что должно обеспечивать возможность сосуществования и тождественность производительности функций Open RAN и проприетарных RAN. Иными словами, решения Nokia для основной полосы частот (basebands) можно комбинировать с RAN Nokia и сторонних производителей. Для операторов это означает возможность плавного перехода к развертыванию гибридных сетей, внедрению Cloud RAN и O-RAN.

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теги: OpenRAN O-RAN Nokia DoCoMo

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