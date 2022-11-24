Отечественное оборудование: Сколтех, Элтекс и Микран наладят выпуск оборудования радиоподсистемы сетей 4G / 5G

24.11.2022, MForum.ru

Это следует из дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года, которая попала в распоряжение газеты "Ведомости"

Новосибирская компания Элтекс в этом проекте занимается разработкой платформы 4G BBU, 5G DU и 5G CU. Разработки должны быть готовы к сентябрю 2023 года.

На долю Микрана пришлась разработка приемопередающих модулей - OpenRAN 4G/5G n20 (800 МГц) / n3 (1800) / n8 (900) / n1 (2100) / n38 (2600) / n7 (2600) / n40 (2300). ОКР должны быть закончены в 2023-2024 году.

Разумеется, российское железо проектируется с опорой на зарубежную компонентную базу в связи с отсутствием российских аналогов многих ключевых компонентов - от процессоров до памяти и т.п.

Сколтех обеспечивает ПО для этих разработок.

Это вполне жизнеспособный проект, хотя говорить о качестве комплексного решения или о его конкурентоспособности с разработками зарубежных вендоров, об их функциональной сравнимости, пока что было бы преждевременно.

Разработка этих трех участников рынка, вероятно, может быть использована в качестве основы для построения частных сетей связи pLTE/p5G.

Ключевым вопросом остается "когда". Когда все это счастье станет производиться в России?

Отвечу самоцитатой из "Ведомостей":

"Первые штучные базовые станции (БС), разработанные на этой аппаратной платформе, могут появиться в 2024 г., прогнозирует Бойко. В серийное производство БС могут попасть в 2025–2027 гг., резюмирует он".

Важно отметить, что Дорожная карта планирует еще целый ряд альтернативных разработок другими участниками рынка, как-то малых базовых станций для программы УЦН (Булат + НТР), разработку базовых станций LTE, LTE/2G и, в перспективе, GSM/LTE/5G и их серийное производство (ИКС - Технологии). ПО ядра разрабатывает Протей.

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теги: российское оборудование телеком базовые станции Элтекс Микран Сколтех