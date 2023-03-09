Инфраструктура: Vodafonе озвучил первые результаты внедрения Open RAN

MForum.ru
09.03.2023,
Изданию Mobile World Live рассказал о них технический директор Vodafone Group, оператора, который еще на ранней стадии заявил о своей приверженности идеям Open RAN и готовности набивать неизбежные шишки в качестве европейского первопроходца в этой теме.
Кратко:
производительность оборудования и ПО, которые оператор сейчас использует, более, чем достаточны и вообще "опережают ожидания".
А потому компания не намерена сворачивать со своего курса на Open RAN и, в частности, планирует развернуть Open RAN решения примерно на 30% своих европейских площадок до 2030 года. Не быстро, конечно, как кто-то ожидал. Но "процесс идет".
Пока что масштабы эксперимента Vodafone с решениями Open RAN все же скромные (для масштабов Vodafone) - всего лишь 16 сайтов в Объединенном королевстве. Так что вряд ли остальные операторы готовы будут массово последовать за Vodafone в деле перехода на Open RAN в краткосрочном периоде. Скорее всего они продолжат ожидать развития ситуации и накопления большего мирового опыта внедрений решений Open RAN, желательно масштабных.
Тем более, что для успеха проекта надо, чтобы не только оператор был готов к Open RAN, но и местные регуляторы, а также чтобы была возможность создавать и отслеживать множественные цепочки поставок.
Кто точно рад потенциальному успеху Open RAN и подобным водафоновскому заявлениям, так это мелкие производители, которые в рамках Open RAN смогут вывести на рынок свои разработки (и умереть, проиграв конкурентную борьбу на будущем гиперконкурентном рынке решений Open RAN).
В любом случае Vodafone не скучно, оператор "наращивает собственные возможности системной интеграции и разработки ПО", чтобы гарантировать, что "способен работать со всей экосистемой". Что же, если это проходит по "экономике" оператора, почему бы и нет. В конце концов, возможно другие операторы затем вернут все эти издержки, покупая у Vodafone накопленную экспертизу.
По ссылке можно посмотреть интервью на английском (8.5 минут).
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теги: Open RAN OpenRAN Vodafone
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