Аналитика: Open RAN - будущее, но не настоящее

MForum.ru
29.03.2021,
Dean Bubley делится своим мнением, к которому стоит прислушаться всем, кто принимает решения о выборе стратегии развития сетей сотовой связи. Технология Open RAN будет играть важную роль в эпоху 6G (то есть не ранее, чем с 2028 года). А пока что суета вокруг этого направления имеет явно преждевременный характер и печально наблюдать, что энтузиазм здесь уже превзошел кое-где здравый смысл и практические соображения.
Open RAN - это подмножество вселенной виртуализированных RAN (vRAN), в которой сетевые компоненты радио могут работать на рядовых серверах, что обещает снижение затрат и облегчение масштабируемости.
"Открытость" относится к использованию стандартизированных интерфейсов между различными элементами решения, что должно повысить уровень сочетаемости компонентов, получаемых от различных поставщиков. Это должно повысить уровень конкуренции поставщиков и снижать цены решений. В рамках движения Open RAN используют различные подходы, включая стандарты O-RAN Alliance, интерфейс nFAPI форума Small Cell Forum, плоды работы рабочей группы OpenRAN проекта Telco Infra и эталонные проекты 4G / 5G. (Open RAN и OpenRAN часто путают между собой и с O-RAN - да и как тут не запутаться).
В долгосрочной перспективе Open RAN это не только виртуализация, стандартизация интерфейсов и совместимость, но также программируемость RAN, что позволяет активно применять на сетях AI.
Все эти цели безусловно достойны внимания операторов и вендоров, но для достижения соответствующими решениями зрелости потребуется немало времени, больше, чем сейчас многие ожидают. В большинстве сетей Open RAN "выстрелит" не ранее, чем настанет эпоха 6G.
Сейчас большинство коммерческих продуктов Open RAN либо ориентированы на 4G, либо поддерживает самые базовые формы 5G. И даже оптимисты из числа крупнейших операторов ожидают, что для решений с поддержкой, например, massive MIMO, потребуется еще 2-3 года, прежде чем они достигнут уровня, позволяющего говорить об их конкурентоспособности с интегрированными решениями. Многие ранние решения, которые их разработчики позиционируют как Open RAN на деле требуют для внедрения значительной дополнительной работы системных интеграторов, что совсем не отвечает принципу "включай и работай".
Таким образом, несмотря на то, что энтузиазм по поводу Open RAN уже охватил некоторых крупных вендоров и операторов, а также он уже повлиял на выход некоторых правительственных инициатив в отдельных странах, этот подход все еще вызывает критику и безусловно не пользуется всеобщей поддержкой. Пока что это "интересный подход с высоким потенциалом", не более.
Распространению Open RAN, в частности, мешает стремление операторов вести миграцию к 5G по пути 5G NSA, поскольку такой подход трудно реализовать с помощью Open RAN, ведь требуется обеспечивать взаимодействие с существующей интегрированной инфраструктурой 4G. То же касается и DSS, этот режим не поддерживается большинством созданных к настоящему времени решений Open RAN.
В итоге Open RAN будет внедряться прежде всего там, где сеть 4G / 5G сооружается с нуля, но таких стран и операторов совсем немного, либо там, где происходит вынужденный swap - как в странах, где избавляются от решений Huawei 4G. Другие возможные направления - радиоподсистемы сетей 5G в mmWave, частные неоператорские сети предприятий.
Таким образом, стоит заключить что политика регуляторов и действия по диверсификации RAN должны основываться на более широком наборе принципов и целей, а не на жестких попытках проведения в жизнь подхода "только Open RAN".
Источник: strandconsult.dk/
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теги: телеком Open RAN OpenRAN аналитика
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