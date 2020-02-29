Open RAN: Mavenir поможет Turkcell с OpenRAN

MForum.ru

Open RAN: Mavenir поможет Turkcell с OpenRAN

29.02.2020, MForum.ru

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Mavenir договорился с Turkcell о том, что решение Mavenir Virtual RAN будет развернуто в Turkcell Telco Cloud. Это будет первая рабочая нагрузка, которая будет запущена в сети Turkcell Edge Cloud. По утверждениям Mavenir, архитектура и платформа vRAN будет поддерживать 4G и 5G в конфигурациях NSA и SA.

Turkcell, по данным компании, достигла более 60% виртуализации на своей сети. Open RAN в такой ситуации вполне разумное, хотя и несколько рискованное решение.

От OpenRAN ожидается возможность разделения аппаратных компонентов радиоподсистемы и ПО. Теоретически это может снизить зависимость операторов от классических вендоров, удешевить сеть.

На рынке пока что нет единого мнения в отношении OpenRAN. Некоторые уверены, что технология еще недостаточно зрелая для масштабных развертываний, и энтузиазм по поводу испытаний - это попытка сбить цены традиционных поставщиков.

Наибольший интерес к OpenRAN следует ожидать на рынках с низким ARPU и низкой стоимостью услуг операторов. Турция, как и Россия - в числе таких рынков.

Источник: telecoms.com

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теги: 5G пятое поколение Mavenir Turkcell OpenRAN vRAN Virtual RAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

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