Open RAN: Mavenir поможет Turkcell с OpenRAN

MForum.ru
29.02.2020,
Mavenir договорился с Turkcell о том, что решение Mavenir Virtual RAN будет развернуто в Turkcell Telco Cloud. Это будет первая рабочая нагрузка, которая будет запущена в сети Turkcell Edge Cloud. По утверждениям Mavenir, архитектура и платформа vRAN будет поддерживать 4G и 5G в конфигурациях NSA и SA.
Turkcell, по данным компании, достигла более 60% виртуализации на своей сети. Open RAN в такой ситуации вполне разумное, хотя и несколько рискованное решение.
От OpenRAN ожидается возможность разделения аппаратных компонентов радиоподсистемы и ПО. Теоретически это может снизить зависимость операторов от классических вендоров, удешевить сеть.
На рынке пока что нет единого мнения в отношении OpenRAN. Некоторые уверены, что технология еще недостаточно зрелая для масштабных развертываний, и энтузиазм по поводу испытаний - это попытка сбить цены традиционных поставщиков.
Наибольший интерес к OpenRAN следует ожидать на рынках с низким ARPU и низкой стоимостью услуг операторов. Турция, как и Россия - в числе таких рынков.
Источник: telecoms.com
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теги: 5G пятое поколение Mavenir Turkcell OpenRAN vRAN Virtual RAN
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