Пятое поколение: Ericsson и KT готовят сеть 5G к Зимним Олимпийским играм 2018 года

29.05.2017, MForum.ru

Ericsson и KT, Корея, начали строить и тестировать сеть 5G, которая будет действовать во время Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Технологии бимформинг (beam forming) и beam tracking, а также совместное использование сетей 5G и LTE позволит оптимизировать пропускную способность, улучшить качество покрытия и, как ожидается, обеспечить стабильную производительность сети.

Ericsson и корейский сотовый оператор KT согласовали техническое развертывание сети в 2017 году. Было проверены тестовые испытания хэндовера между базовыми станциями 5G, установленными вдоль скоростной железнодорожной линии Incheon Airport Railway, соезиняющей Сеул и международный аэропорт Инчхон. В ходе испытаний пиковая скорость передачи данных составила 4 Гбит/c.

Ericsson предоставит KT также инфраструктуру транспортной сети.

Тестовая сеть будет развернута в диапазоне 28 ГГц, будет использована технология виртуализированного радиодоступа vRAN и виртуализированное ядро (кора 5G).