MWC2018: TIM и Ericsson начали виртуализацию сети радиодоступа в рамках подготовки к внедрению 5G

MForum.ru
27.02.2018,
TIM, Италия, и Ericsson начали виртуализацию сети оператора в Турине. Развернута платформа vRAN для виртуализации vRAN на базе действующей сети 4G/LTE.
Платформа vRAN трансформирует сеть в гибкую облачную платформу, что позволяет повысить степень автоматизации, оптимизировать процессы управления сетью и снизить издержки. Это часть общей программы DigiTIM - цифровизации оператора с целью повышения качества пользовательского опыта, эффективности эксплуатации сети. В частности оператор и вендор совместно развивают решения для самоорганизующейся сети связи, что уже позволило добиться роста качества пользовательского опыта, например, при оказании услуги VoLTE.
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© Алексей Бойко,
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