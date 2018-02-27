MWC2018: TIM и Ericsson начали виртуализацию сети радиодоступа в рамках подготовки к внедрению 5G

27.02.2018, MForum.ru

TIM, Италия, и Ericsson начали виртуализацию сети оператора в Турине. Развернута платформа vRAN для виртуализации vRAN на базе действующей сети 4G/LTE.

Платформа vRAN трансформирует сеть в гибкую облачную платформу, что позволяет повысить степень автоматизации, оптимизировать процессы управления сетью и снизить издержки. Это часть общей программы DigiTIM - цифровизации оператора с целью повышения качества пользовательского опыта, эффективности эксплуатации сети. В частности оператор и вендор совместно развивают решения для самоорганизующейся сети связи, что уже позволило добиться роста качества пользовательского опыта, например, при оказании услуги VoLTE.

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